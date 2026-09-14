Das Konzept kombiniert die FAA-zertifizierte Cessna SkyCourier mit der Autonomie von Merlin Pilot, um einen skalierbaren, autonomen Ansatz zur Versorgung weit verstreuter Streitkräfte zu erproben, wenn herkömmliche Logistikwege eingeschränkt sind oder nicht zur Verfügung stehen.

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), und Merlin, Inc. haben heute einen Konzeptentwurf für das Flugzeug Cessna SkyCourier UX vorgestellt, der die bewährte Cessna SkyCourier-Plattform von Textron Aviation mit der flugzeugunabhängigen Softwarelösung von Merlin für die autonome Luftfahrt kombiniert. Das Konzept, das auf der Air, Space Cyber Conference vorgestellt wurde, verfolgt einen neuen, kosteneffizienten und skalierbaren Ansatz zur Bewältigung logistischer Herausforderungen bei der Versorgung von Streitkräften, die in umkämpften Einsatzgebieten verstreut sind, wenn herkömmliche Versorgungswege eingeschränkt, unsicher oder anderweitig nicht verfügbar sind.

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The Cessna SkyCourier UX concept explores autonomous resupply operations for dispersed forces operating in contested environments

"Militärplaner konzentrieren sich immer mehr auf die Frage, wie Streitkräfte in weit verstreuten und umkämpften Einsatzgebieten versorgt werden können", so Bob Gibbs, Vice President, Defense and Special Mission Sales. "Das Cessna SkyCourier UX-Konzept spiegelt unser Engagement wider, praktische Lösungen für reale Herausforderungen im Einsatz zu erarbeiten, indem wir auf echtezertifizierte Produkte zurückgreifen und diese innovativ anpassen."

Anpassung an sich wandelnde Anforderungen an die Einsatzbereitschaft

SkyCourier UX wurde auf der Air, Space Cyber Conference der Air Space Forces Association vorgestellt und ist eine Antwort auf das zunehmende Anliegen des Militärs, Streitkräfte zu unterstützen, die von verstreuten Standorten aus in immer komplexeren Einsatzumgebungen operieren. Das auf der zweimotorigen Turboprop-Plattform Cessna SkyCourier basierende Flugzeugkonzept wurde entwickelt, um eine zusätzliche Option für den Transport von Fracht und kritischen Versorgungsgütern auf der letzten Etappe von Distributionsnetzwerken zu bieten.

Verteidigungsorganisationen weltweit evaluieren neue Ansätze zur Sicherstellung ihrer logistischen Widerstandsfähigkeit, da Streitkräfte zunehmend weiter entfernt von traditionellen Versorgungszentren operieren und Gegner immer effektiver etablierte Transportwege stören können. Das Interesse an Logistik in umkämpften Gebieten nimmt weiter zu und Verteidigungsorganisationen prüfen, wie sie verstreut stationierte Streitkräfte, die von abgelegenen Standorten aus und über große Entfernungen hinweg operieren, versorgen können. Jüngste Versuche mit autonomen und optional mit Piloten bemannten Frachtflugzeugen sowie Investitionen in Programme zur autonomen Nachschubversorgung unterstreichen die zunehmende Bedeutung, die der logistischen Widerstandsfähigkeit und der dezentralen Versorgung beigemessen wird.

Das SkyCourier-UX-Konzept erforscht, wie ein mittelschweres Starrflügelflugzeug mit der Fähigkeit zum autonomen Flug dazu beitragen könnte, logistische Anforderungen durch eine bedarfsgerechte Transportkapazität zu erfüllen. Dies würde den Kommandeuren zusätzliche Optionen bieten, mehr Flexibilität schaffen und gleichzeitig die Mobilität der Kernflotte der Streitkräfte erhalten. Das SkyCourier-UX-Konzept wurde zur Unterstützung des Frachttransports im Einsatzgebiet entwickelt und ist in der Lage, auf unbefestigten Landebahnen zu starten und zu landen. Damit könnte das Flugzeug eine Option zur Aufrechterhaltung von Operationen bei erschwerten Zugangsbedingungen darstellen.

Die Lücke zwischen Drohnen und Transportflugzeugen schließen

Das Flugzeugkonzept Cessna SkyCourier UX soll eine Lücke zwischen kleinen taktischen Frachtdrohnen und großen Militärtransportflugzeugen schließen. Nicht jede Logistikmission erfordert ein großes Transportflugzeug, und vielen autonomen Frachtsystemen fehlt die für operative Versorgungsmissionen erforderliche Nutzlastkapazität. Durch die Nutzung der Fähigkeiten der Cessna SkyCourier-Plattform ermöglicht das UX-Konzept einen vollständig autonomen Start und eine autonome Landung sowie eine beachtliche Nutzlastkapazität, Kurzstreckenflugfähigkeit und die Flexibilität, die zur Unterstützung der Verteilung innerhalb des Einsatzgebiets und von Expeditionsoperationen erforderlich ist.

Neben dem autonomen Flugbetrieb untersucht das Konzept, inwiefern der Verzicht auf eine Bordbesatzung neue, für Logistikeinsätze optimierte Konfigurationen von Frachtflugzeugen ermöglichen könnte. Zu den derzeit geprüften Designkonzepten gehört eine Architektur mit Frontbeladung, bei der das herkömmliche Cockpitvolumen durch zusätzlichen Laderaum ersetzt wird und der direkte Zugang über eine große Öffnung an der Nase des Flugzeugs erfolgt. In Kombination mit einer Kneeling-Funktion und integrierten Verladesystemen sollen diese Konzepte die Zugänglichkeit der Fracht verbessern, das nutzbare Volumen maximieren und einen effizienten Betrieb von abgelegenen Standorten aus ermöglichen.

"Die Zukunft der Logistik in umkämpften Gebieten erfordert mehr Kapazitäten und Zugang zu Orten, an denen wir das Leben einer Besatzung nicht aufs Spiel setzen würden", so Matt George, CEO und Gründer von Merlin. "Merlin Pilot hat bereits Hunderte autonomer Flüge mit Cessna Caravans, Beechcraft King Airs und anderen Flugzeugen absolviert. Dieses Konzept kombiniert es mit einer bewährten Plattform, der Cessna SkyCourier, um zu erforschen, wie ein Flugzeug aussehen könnte, wenn es im Hinblick auf Autonomie und Fracht statt auf eine Besatzung gestaltet wird. Um die Herausforderungen der Logistik in umkämpften Gebieten heute zu bewältigen, sind bewährte Autonomie und eine bewährte Flugzeugzelle erforderlich."

Derzeitige Aktivitäten von Merlin umfassen technische Studien und Bewertungen, die das Vertrauen in autonome und optional mit Piloten bemannte Versorgungsoperationen stärken sollen.

"Durch die Kombination einer bewährten Flugzeugplattform mit Autonomie-Technologie erforschen wir neue Ansätze für Logistikoperationen in umkämpften Gebieten. Außerdem untersuchen wir, inwiefern Autonomie effizientere Konstruktionen von Frachtflugzeugen ermöglichen könnte, bei denen das nutzbare Volumen vergrößert, der Zugang zur Fracht verbessert und die Anforderungen an die Missionsdurchführung erfüllt werden", sagte Gibbs.

Nutzung einer bewährten Flugzeugplattform

Da die Plattform auf einem bereits in Produktion befindlichen, FAA-zertifizierten Flugzeug basiert, profitiert sie von einem etablierten Fertigungssystem, einem globalen Support-Netzwerk und einer ausgereiften Infrastruktur für die Instandhaltung. Diese Vorteile stellen eine praktische Grundlage für die Bewertung künftiger autonomer und pilotoptionaler Logistikfähigkeiten dar und ermöglichen es, die bestehende Luft- und Raumfahrtinfrastruktur sowie industrielle Kapazitäten zu nutzen, um eine umfassende Versorgung für die Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Das auf Basis der aktuellen Konstruktionsziele entwickelte Leichttransportflugzeug Cessna SkyCourier UX wäre in der Lage, eine Nutzlast von etwa 6.000 Pfund zu befördern, bis zu drei LD3-Frachtcontainer aufzunehmen und von einfachen Landebahnen aus zu operieren. Zu den potenziellen Einsatzbereichen zählen die Hub-and-Spoke-Distribution, die Versorgung von Expeditionsstützpunkten, der Transport missionskritischer Ersatzteile, die Lieferung medizinischer Güter sowie die Unterstützung von Operationen auf Inseln und abgelegenen Flugplätzen.

Ein Modell des Konzeptflugzeugs Cessna SkyCourier UX wird auf der Air, Space Cyber Conference am Stand Nr. 235 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Welt des Fliegens. Seit nahezu 100 Jahren unterstützt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., die gemeinsamen Kompetenzen unserer Mitarbeiter bei den Marken Beechcraft und Cessna, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu bieten. Mit einem Produktangebot, das von Geschäftsflugzeugen über Turboprop- und Hochleistungs-Kolbenflugzeuge bis hin zu Spezialflugzeugen, militärischen Trainingsflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in über 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Fluglösungen zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.txtav.com.

Über Merlin

Merlin ist ein Luftfahrt- und Verteidigungstechnologieunternehmen, das das Betriebssystem für autonomes Fliegen entwickelt. Mit seinem First-Principles-Ansatz definiert das Unternehmen die Möglichkeiten in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung neu und verfolgt dabei das Ziel, vollständige Autonomie für jedes Flugzeug, ob militärisch oder zivil, vom Start bis zur Landung zu ermöglichen. Das Merlin-Pilot-System unterstützt eine immer größere Bandbreite an Flugzeugen und Einsatzprofilen, was durch Hunderte autonomer Flüge in Testanlagen weltweit unter Beweis gestellt wurde. Mit insgesamt über 100 Millionen US-Dollar Vertragshöchstwert im Rahmen des IDIQ-Vertrags für das C-130J-Autonomieprogramm mit dem USSOCOM stärkt Merlin die Führungsrolle der USA in der autonomen Luftfahrt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.merlinlabs.com oder folgen Sie uns auf X @merlinaero.

Informationen zu Textron

Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

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