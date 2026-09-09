Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass das ultraschnelle Internet von Starlink jetzt für die Serien Hawker 700, 800 und 900 verfügbar ist, nachdem die US-Bundesbehörde für Luftfahrt die ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) von AeroMech erteilt hatte. Die STC beinhaltet das Starlink Aviation Performance Kit, das die fortschrittliche Konstellation von Starlink-Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) nutzt, um eine zuverlässigere Konnektivität über Land, Wasser und abgelegenen Gebieten zu gewährleisten, in denen herkömmliches WLAN an Bord möglicherweise nicht verfügbar ist.

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Hawker operators gain access to high-speed Starlink connectivity through Textron Aviation Customer Support network

"Textron Aviation ist weiterhin Ansprechpartner für Hawker-Betreiber, die nach langfristigen Service- und Upgrade-Lösungen suchen, die dafür sorgen, dass Flugzeuge in der modernen Betriebsumgebung einsatzfähig bleiben", sagte Brad White, Senior Vice President, Kundenservice. "Wir sind dem Wunsch unserer Kunden nachgekommen, die Verfügbarkeit von Starlink zu erweitern, und stärken damit unser Engagement bei der Unterstützung der Hawker-Flotte."

Die Betreiber der Serien Hawker 700, 800 und 900 können jetzt die Installation des Starlink Aviation Performance Kit in nordamerikanischen Textron Aviation Service Centers und ausgewählten internationalen Service Centers vereinbaren. Das Starlink-System der nächsten Generation unterstützt Streaming, Videoanrufe, Spiele und andere Online-Applikationen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s, Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und einer Latenz von gerade einmal 20 ms. Hier können Kunden weitere Auskunft über das Upgrade erhalten und einen Termin für die Installation mit dem Textron Aviation-Kundenservice vereinbaren.

Über den Textron Aviation-Kundenservice

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft, Cessna und Hawker für sein konkurrenzloses globales Servicenetzwerk bekannt, das sich dem kompletten Lebenszyklus-Support widmet. Zusätzlich zu der großen firmeneigenen Präsenz haben die Jet-, Turboprop- und Kolbenflugzeug-Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem globalen Netzwerk von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Textron Aviation bietet außerdem ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten und Servicetechnikern vor Ort an. Weitere Informationen über die Serviceprogramme von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., hat es unseren Mitarbeitern bei den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel ermöglicht, das bestmögliche Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich, produktiv und flexibel zu fliegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Über Starlink

Starlink bietet Nutzern rund um den Globus ultraschnelles Internet mit geringer Latenz. Als weltweit erste und größte Satellitenkonstellation, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn betrieben wird, bietet Starlink Breitbandinternet, das Streaming, Online-Spiele, Videoanrufe und vieles mehr ermöglicht. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. Als weltweit führender Anbieter von Startdiensten nutzt SpaceX seine umfassende Erfahrung mit Raumfahrzeugen und dem Betrieb im Orbit, um das fortschrittlichste Breitband-Internetsystem der Welt bereitzustellen. Weitere Informationen unter www.starlink.com. Folgen Sie Starlink auf X https://x.com/Starlink.

Über AeroMech Inc.

AeroMech bietet einen vollständig vertikal integrierten Weg, um neue Produkte auf den Luftfahrtmarkt zu bringen vom Konzeptentwurf über die Konstruktion, Zertifizierung und Produktion bis hin zur Installation. Durch die Nutzung seiner Genehmigungen als FAA STC ODA, Part 21 PMA und Part 145-Reparaturwerkstätten am Flughafen Orlando/Sanford (KSFB) und in Smyrna, TN (KMQY), kann AeroMech einen dynamischen und effizienten Ansatz bieten, um die neuesten und attraktivsten Technologien in Ihr Flugzeug zu integrieren.

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