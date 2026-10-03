Das Verbot sollte die Verbreitung von kinderpornografischem Material eindämmen. Jetzt wurde es auf Antrag des KI-Startups ausgesetzt. Der Grund: Es sei verfassungswidrig und schränke die Meinungsfreiheit ein. Anfang des Jahres hat der Chatbot Grok einen internationalen Skandal ausgelöst. Eine neue KI-Funktion ermöglichte es Nutzer:innen der Plattform X, sexualisierende und gewaltvolle Bilder zu erstellen und direkt zu verbreiten. Laut einer Analyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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