Durch die Verbindung von Ausbildung und Praxiserfahrung schafft das neue Programm Karrieremöglichkeiten für Schüler bereits in der frühen Phase ihrer beruflichen Laufbahn und stärkt gleichzeitig den Arbeitsmarkt im Luftfahrtsektor in Kansas

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), verstärkt seine Bemühungen zum Aufbau der nächsten Generation von Fachkräften weiter und ist damit das erste Luftfahrtunternehmen in Kansas, das über das Kansas Office of Apprenticeships staatlich anerkannte Ausbildungsplätze für Jugendliche anbietet. Das Programm erweitert die Karrieremöglichkeiten für Schüler ab 16 Jahren, indem es bezahlte, praxisorientierte Lernerfahrungen bietet, die Branchenkenntnisse und berufsvorbereitende Fähigkeiten vermitteln, während die Schüler ihre Schulausbildung abschließen.

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Textron Aviation builds future workforce with Kansas' first aviation youth apprenticeship program (Photo Credit: Textron Aviation).

Textron Aviation startet drei staatlich anerkannte Ausbildungsprogramme für Jugendliche, darunter:

Airframe Powerplant (A&P) in Zusammenarbeit mit der WSU Tech in Wichita, Kansas

Avionik in Zusammenarbeit mit der WSU Tech in Wichita, Kansas

Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in Zusammenarbeit mit Tri County Tech (mit Sitz in Bartlesville, Oklahoma), wobei die Ausbildung in Independence, Kansas, stattfindet

Die ersten Jahrgänge haben in diesem Herbst begonnen; die strukturierte Kompetenzentwicklung erstreckt sich über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren.

"Bei dem Ausbildungsprogramm für Jugendliche geht es darum, Schülern, die sich eine Zukunft in der Luftfahrt vorstellen können, schon frühzeitig die Türen zu öffnen", sagte Maggie Topping, Senior Vice President für Personalwesen und Kommunikation. "Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt helfen wir den Studierenden, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, Selbstvertrauen aufzubauen und die Kompetenzen zu entwickeln, die unsere Branche für die Zukunft benötigt."

Da die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in der Luftfahrtbranche weiter steigt, trägt das Jugendausbildungsprogramm von Textron Aviation dazu bei, den Nachwuchskader zu stärken, indem es die Ausbildung mit einer beruflichen Laufbahn in der Luftfahrt verbindet. Die Teilnehmer wenden das im Unterricht erworbene Wissen in der Fertigung an, während sie Seite an Seite mit erfahrenen Luftfahrtfachkräften arbeiten. So gewinnen sie Einblicke in die Anforderungen, die für den Bau und den Betrieb branchenführender Flugzeuge notwendig sind, und bereiten sich auf eine langfristige Karriere in der Luftfahrt vor.

"Ausbildungsplätze für Jugendliche sind genau die Art von Möglichkeiten, von denen wir mehr brauchen", sagte Dr. Sheree Utash, President der WSU Tech. "Die Studierenden erwerben praktische Fähigkeiten, verdienen während ihrer Ausbildung Geld und ebnen sich einen direkten Weg in stark nachgefragte Berufe in der Luftfahrt. Das ist gut für die Studierenden, gut für die Branche und gut für Kansas."

Jedes Programm verbindet Unterricht im Klassenzimmer mit einer strukturierten betrieblichen Ausbildung in den Einrichtungen von Textron Aviation. Nach Abschluss des Programms erhalten die Auszubildenden ein Zertifikat vom Kansas Office of Apprenticeships. A&P-Auszubildende erwerben zudem ihre "Airframe Powerplant"-Zertifizierung, eine in der Branche anerkannte Qualifikation für Fachkräfte in der Luftfahrtwartung.

"Wir sehen bereits positive Ergebnisse in anderen Branchen, wenn Arbeitgeber aus Kansas das Programm "Registered Apprenticeship" direkt an Schüler der Oberstufe heranführen", sagte Shonda Anderson, Director, Kansas Office of Registered Apprenticeship. "Textron Aviation ist führend in den Bereichen Luftfahrt und fortschrittliche Fertigung, bietet jungen Menschen aus Kansas die Möglichkeit, während ihrer Ausbildung Geld zu verdienen, und vermittelt ihnen die Fähigkeiten, die sie für gut bezahlte, gefragte Berufe direkt hier in Kansas benötigen. Dabei geht es um mehr als nur die Vorbereitung der Schüler auf die Zukunft es geht darum, jungen Menschen bereits jetzt den Weg zu großartigen Karrieren in der Luftfahrt zu ebnen."

Die Ausbildungsprogramme wurden in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und Arbeitgeberverbänden entwickelt, darunter das Kansas Office of Apprenticeships, die Wichita Public Schools, die Haysville Public Schools, der Kapaun Mt. Carmel Catholic High School, der Dewey High School in Oklahoma, der WSU Tech und der Tri County Tech.

Ein frühzeitiger Einblick in Berufe in der Luftfahrt kann zu kontinuierlichem Lernen, beruflicher Weiterentwicklung und langfristigen Perspektiven in der Branche führen. Durch sein Ausbildungsprogramm für Jugendliche trägt Textron Aviation dazu bei, die nächste Generation von Luftfahrtfachkräften heranzubilden und gleichzeitig die Fachkräftebasis der Luftfahrtbranche in Kansas zu stärken.

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Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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