VW und BMW unter Druck: Wenn Chinas Auto-Offensive auch die Lithium-Versorgung neu ordnet

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Chinesische Autohersteller gewinnen international an Boden - und mit ihnen chinesisch kontrollierte Rohstoffketten. Westliche Autobauer und Batteriehersteller suchen zunehmend nach Lithium-Quellen außerhalb Chinas. Ein Blick auf Chariot Resources und die etablierte Konkurrenz.

Wachsender Druck aus China

Volkswagen (WKN 766403 | ISIN DE0007664039) und BMW (WKN 519000 | ISIN DE0005190003) stehen aktuell im Fokus, weil chinesische Automarken auf dem für beide Konzerne wichtigsten Absatzmarkt weiter an Boden gewinnen. Nach Berechnungen des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer sank der gemeinsame Marktanteil deutscher Hersteller in China von 22,2 Prozent im Jahr 2023 auf nur noch 16,4 Prozent im Jahr 2025. BMW meldete für das erste Halbjahr 2026 einen weltweiten Auslieferungsrückgang von 4,2 Prozent, wobei das China-Geschäft laut Unternehmensangaben zweistellig einbrach, während Europa und die USA zulegten.

Der Wettbewerbsdruck betrifft nicht nur fertige Fahrzeuge: Eine McKinsey-Umfrage unter mehr als 20.000 Autobesitzern ergab, dass in Deutschland und Großbritannien 2026 bereits 54 Prozent der Befragten chinesischen Marken die technologische Führung bei Batteriefahrzeugen zutrauen - ein Jahr zuvor waren es 44 Prozent. Ein zentraler Grund dafür liegt nach Einschätzung von Branchenbeobachtern in der vorgelagerten Lieferkette: China kontrolliert nach Angaben der Internationalen Energieagentur rund 73 Prozent der weltweiten Lithium-Raffineriekapazität, dem Engpass auf dem Weg vom Rohstoff zur Batteriezelle.

Lithiumpreise erholen sich von den Tiefständen

Nach einem mehrjährigen Preisverfall zog der Lithiumpreis seit Anfang 2026 wieder deutlich an. Die Aktie von Albemarle (WKN 890167 | ISIN US0126531013), einem der weltweit größten Lithiumproduzenten, sprang im April 2026 zweistellig nach oben und führte an diesem Tag die Kursgewinner im S&P 500 an, nachdem anziehende Rohstoffpreise und ein günstigeres Umfeld für Stromspeicher zusammentrafen. Bereits im Januar 2026 hatte die Aktie ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht.

Chariot Resources: Zwei Standbeine außerhalb Chinas

Chariot Resources (WKN A3EWMX | ISIN AU0000294498) verfolgt eine Doppelstrategie außerhalb chinesisch kontrollierter Lieferketten. In Nevada hat die US-Tochtergesellschaft FMS Lithium nach eigenen Angaben ihre Claims im McDermitt-Caldera-Distrikt auf 1.170 nahezu verdoppelt; das Gebiet grenzt an das Thacker-Pass-Projekt von Lithium Americas, eines der größten identifizierten Lithiumvorkommen der USA.

Parallel baut Chariot über die Landesgesellschaft C&C Minerals eine Beteiligung an einem nigerianischen Hartgestein-Lithium-Portfolio auf. Nach Unternehmensangaben umfasst dieses inzwischen elf Mineralrechte über rund 257 Quadratkilometer in den Bundesstaaten Kwara und Oyo. Untersuchungen der University of British Columbia bestätigten laut Unternehmensangaben das Vorkommen von Spodumen, dem wichtigsten lithiumhaltigen Mineral, an den Standorten Fonlo und Iganna.

Sowohl das Nevada- als auch das Nigeria-Projekt von Chariot Resources befinden sich im Explorationsstadium. Der Vergleich mit etablierten Produzenten wie Albemarle oder Nachbarprojekten wie Thacker Pass dient der Einordnung in die Branche, nicht der Gleichsetzung der Entwicklungsstufen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lithiumpreise oder die Wettbewerbssituation zwischen westlichen und chinesischen Autoherstellern weiterentwickeln wird.

Quellen / Referenzen



https://www.firmenauto.de/fahrzeuge/pkw/china-premium-neuner-modelle-auto-china-bmw-mercedes-audi-porsche-oberklasse-markt-analyse/

https://www.elektroquatsch.de/kategorie/markt-zahlen/seite/9

https://www.metalsmine.com/news/1348900-as-prices-crash-china-tightens-stranglehold-on-lithium/amp

https://www.deraktionaer.de/aktien/kurse/albemarlecorporation)-us0126531013.html

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-cc9/2534616

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-cc9/2555573

https://www.chariotcorporation.com/



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Chariot Resources

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WKN: A3EWMX

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