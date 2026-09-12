CATL, Tesla und die 80.0000 Tonnen Lithium-Lücke: Warum ein Nigeria-Projekt von Chariot Resources ins Visier chinesischer Batteriegiganten rückt

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Morgan Stanley rechnet für 2026 mit einem globalen Angebotsdefizit von rund 80.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Während Branchengrößen wie Albemarle und SQM auf milliardenschwere Eigenprojekte setzen, sucht der australische Explorer Chariot Resources den schnelleren Weg über einen partnerfinanzierten Abbauvertrag mit einem Tochterunternehmen des chinesischen Rohstoffkonzerns Xiamen C&D.

Der globale Lithiummarkt hat einen bemerkenswerten Kurswechsel hinter sich. Nach dem Absturz von den Rekordpreisen des Jahres 2022 auf zeitweise unter 8.000 US-Dollar je Tonne im Jahr 2025 hat sich der Preis für Lithiumcarbonat seither mehr als verdoppelt und notiert an der Shanghaier Warenbörse aktuell bei umgerechnet rund 28.000 US-Dollar je Tonne. Getrieben wird die Erholung nicht mehr allein von der Elektromobilität: Batteriespeicher für erneuerbare Energien, der Strombedarf von Rechenzentren für künstliche Intelligenz sowie die aufkommende Nachfrage aus der humanoiden Robotik gelten Marktbeobachtern zufolge inzwischen als zusätzliche strukturelle Nachfragetreiber. In diesem Umfeld rücken auch kleinere Explorationsgesellschaften in den Fokus, die Zugang zu neuen Lagerstätten und Lieferketten außerhalb der etablierten Förderländer suchen - darunter der ASX-notierte Lithium-Explorer Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498).

Angebotsdefizit trifft auf wachsende Nachfrage aus mehreren Richtungen

Die globale Lithiumnachfrage erreichte 2025 nach Marktschätzungen rund 1,6 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) und damit etwa 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2026 beziffert Morgan Stanley das erwartete Angebotsdefizit auf rund 80.000 Tonnen LCE, die UBS geht vorsichtiger von etwa 22.000 Tonnen aus - nach einem noch für 2025 erwarteten Überschuss. Als zusätzlicher, länger laufender Nachfragefaktor wird von Analysten die Robotik genannt: Bereits rund zwei Kilogramm Lithium pro humanoidem Roboter könnten bei hohen Stückzahlen das globale Angebot spürbar zusätzlich belasten. Der Markt bleibt dabei fragil: Sollte in China stillgelegte Lepidolith-Kapazität schneller als erwartet wieder ans Netz gehen oder die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wegen wegfallender Subventionen in den USA und Europa schwächer ausfallen, könnte sich die Verknappung rasch wieder in einen Überschuss verkehren. Auch der wachsende Anteil von Natrium-Ionen-Batterien, die inzwischen kommerziell in Bussen und Zweirädern eingesetzt werden, gilt als strukturelles Risiko für das langfristige Nachfragewachstum von Lithium.

Der Maßstab: Wie Albemarle, SQM, CATL und Tesla den Markt prägen

Am oberen Ende der Wertschöpfungskette stehen integrierte Förderkonzerne wie der US-Chemiekonzern Albemarle Corporation (WKN: 890167 | ISIN: US0126531013), der nach eigenen Angaben bis 2030 mit einer jährlichen Nachfrage von bis zu 3,7 Millionen Tonnen LCE rechnet, sowie der chilenische Produzent Sociedad Química y Minera de Chile (SQM, WKN: 895007 | ISIN: US8336351056), der von einem ähnlichen Bedarf ausgeht. Beide Unternehmen setzen auf kapitalintensive, über Jahre gewachsene Förder- und Verarbeitungskapazitäten. Auf der Abnehmerseite dominiert der chinesische Batteriehersteller CATL (WKN: A2JQNK | ISIN: CNE100003XXX), der nach Marktangaben einen Anteil von über 50 Prozent am chinesischen Batteriemarkt hält und unter anderem BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen beliefert. Der US-Elektroautobauer Tesla, Inc. (WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014) zählte in der Vergangenheit zeitweise zu den größten Einzelabnehmern von CATL-Batteriezellen. Im Vergleich zu dieser etablierten Peer-Group aus integrierten Tier-1-Konzernen zeigt sich die strukturelle Kluft zu kleineren Explorationsgesellschaften wie Chariot Resources deutlich: Letztere verfügen weder über eigene Verarbeitungskapazitäten noch über gesicherte Ressourcenschätzungen, suchen dafür aber gezielt nach kapitalschonenden Wegen zu frühen Cashflows.

Chariot Resources: Zwei-Länder-Strategie zwischen Wyoming und Nigeria

Chariot Resources verfolgt eine Doppelstrategie mit Projekten in den USA und in Nigeria. In Wyoming hält das Unternehmen mit den Projekten Black Mountain und Copper Mountain Anteile an oberflächennahen Lithium-Vorkommen in einem politisch stabilen Förderumfeld. Den kurzfristigen operativen Schwerpunkt legt das Unternehmen nach eigenen Angaben jedoch auf vier Projekte in Nigeria - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki -, die im südwestlichen Landesteil liegen, wenige hundert Kilometer von der Wirtschaftsmetropole Lagos entfernt. Die Übernahme der Nigeria-Projekte durch Chariot ist an eine Aktienkaufvereinbarung gebunden, deren Abschluss das Unternehmen zuletzt für das erste Halbjahr 2026 in Aussicht gestellt hat; bis zum vollständigen Vollzug bleiben sämtliche daran anschließenden Liefer- und Finanzierungsvereinbarungen aufschiebend bedingt.

Strategie aus Managementsicht: Cashflow vor Ressourcenausbau

Das Management von Chariot Resources begründet die Fokussierung auf Nigeriaunter anderem mit der eigenen Branchenerfahrung: Der verantwortliche Manager kommt nach eigenen Angaben aus dem Öl- und Gasgeschäft und war dort rund 20 Jahre lang als Investmentbanker tätig. Aus dieser Perspektive wird Lithium explizit mit Öl verglichen - einem nach Einschätzung des Managements rund 5 Billionen US-Dollar schweren Markt. Der zentrale Unterschied: Öl werde kurzfristig verbraucht und dadurch fortlaufend neu nachgefragt, während viele andere Metalle über Jahrzehnte in Infrastruktur gebunden blieben. Lithium nehme als Energiespeicher-Rohstoff eine Zwischenposition ein und entwickle sich nach Auffassung des Managements zunehmend zu einem Konsumgut mit vergleichsweise schneller Umschlagshäufigkeit. Genau daraus leitet das Unternehmen seine Kapitalallokation von rund 80 Prozent auf Nigeria und 20 Prozent auf die US-Projekte in Wyoming ab: Nigeria soll vorrangig frühe Einnahmen erzeugen, während die Wyoming-Projekte die langfristige Ressourcenbasis in einem politisch stabileren Umfeld absichern.

Das Management verweist zudem darauf, den Einstieg in die Nigeria-Projekte bewusst während der Marktschwäche des Jahres 2025 vollzogen zu haben, also nahe dem zyklischen Tiefpunkt der Lithiumpreise - eine Positionierung, die sich mit der oben beschriebenen Preiserholung seither gedeckt haben dürfte. Als zusätzliche Nachfragetreiber nennt das Management neben der Elektromobilität auch geopolitische Faktoren wie die jüngsten Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran sowie den steigenden Bedarf an Batteriespeichersystemen für Rechenzentren, die als Backup-Stromversorgung für KI-Anwendungen dienen - eine Einschätzung, die sich mit den weiter oben dargestellten Analystenprognosen zu robotik- und KI-getriebener Zusatznachfrage deckt. Übergeordnetes Ziel sei es nach Aussage des Managements, Investoren nicht nur Zugang zum Lithiummarkt zu verschaffen, sondern in einem von hoher Inflation und Zinsniveau geprägten Marktumfeld auch realistische Aussichten auf zeitnahe Geldflüsse zu bieten - und nicht erst nach einer mehrjährigen Explorations- und Entwicklungsphase.

Der Deal mit Xiamen C&D: Partnerfinanzierung statt Eigenkapital

Im Zentrum der jüngsten Unternehmensmeldungen steht ein Termsheet mit einer Tochtergesellschaft des chinesischen Fortune-Global-500-Konzerns Xiamen C&D Inc., der im vergangenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben einen Umsatz von umgerechnet rund 140 Milliarden australischen Dollar auswies. Vorgesehen ist ein partnerfinanziertes Modell: Die mit C&D verbundene Hong Kong ZhongNuo Energy soll ein mindestens 1.500 Meter umfassendes Diamant-Bohrprogramm finanzieren und durchführen; bei zufriedenstellenden Ergebnissen soll darauf ein Probeabbau von bis zu 240.000 Tonnen Direct Shipping Ore (DSO) folgen, den ZhongNuo ebenfalls finanziert und operativ betreibt. Für die Verarbeitung steht laut Unternehmensangaben eine bereits bestehende, nur teilweise ausgelastete Flotationsanlage mit einer Kapazität von rund 500.000 Tonnen zur Verfügung, die rund 150 Kilometer von den Chariot-Projekten entfernt liegt. C&D (Hainan) Co., Ltd. soll als alleiniger Abnehmer der DSO-Lieferungen auftreten, mit einer Preisbindung an den Benchmark der Shanghai Metals Market für batterietauglisches Lithiumcarbonat und einem Preisboden von 150 US-Dollar je trockener Tonne.

Parallel dazu hat Chariot im Januar 2026 eine unverbindliche Grundsatzvereinbarung mit dem chinesischen Lithiumhändler Fujian Jinjianqiao New Energy Technology unterzeichnet, der nach eigenen Angaben 2025 rund 90.000 Tonnen Lithiumkonzentrate und -erze vermarktete und für 2026 eine Verdopplung des Volumens erwartet. Beide Vereinbarungen sind nicht bindend und stehen unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due Diligence sowie des Vollzugs der Nigeria-Übernahme. Aus Sicht des Managements erfüllt die Konstruktion mit Xiamen C&D dabei drei strategische Funktionen zugleich: Erstens verschafft die Beteiligung eines derart großen, etablierten Branchenteilnehmers dem Projekt eine gewisse externe Glaubwürdigkeit und Validierung. Zweitens trägt die Partnerfinanzierung durch ZhongNuo Energy dazu bei, dass die ersten bis zu 240.000 Tonnen DSO ohne wesentlichen eigenen Kapitaleinsatz von Chariot realisiert werden können. Drittens erwartet das Management, dass die Struktur - inklusive einer gemeinsam mit C&D aufgesetzten Marketinggesellschaft in Singapur zur Abwicklung und Verteilung der Erlöse - innerhalb weniger Monate zu ersten Einnahmen führen kann, sofern die noch ausstehenden Bedingungen erfüllt werden.

Quellen / Referenzen



https://small-microcap.eu/chariot-resources-interview-mit-shanthar-pathmanathan-executive-chairman-s1e1/

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/chariot-resources-signs-mou-with-chinese-trader-jinjianqiao-for-nigerian-lithium-offtake-and-financing

https://www.bullsnbears.com.au/post/chariot-resources-lines-up-china-backed-nigerian-lithium-offtake-deal

https://menafn.com/1110584575/Chariot-Resources-Ltd-ASXCC9-Jinjianqiao-MOU-For-Financing-And-Offtake

https://au.marketscreener.com/news/nigeria-lithium-push-gathers-pace-as-chariot-explores-china-linked-offtake-and-processing-ce7e59ddde88f023

https://www.nebenwerte-online.de/2026/05/20/lithiumsektor-dreht-auf-albemarle-sqm-q2-metals-lithium-africa-und-vulcan-energy-ziehen-kapital-an/

https://www.deraktionaer.de/artikel/indizes/lithium-auf-jahreshoch-zeit-zum-einstieg-bei-sqm-albemarle-co-20400984.html



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