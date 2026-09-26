Nach dem Hornus-Öl-Schock: Warum der Westen auch bei Lithium auf eigene Lieferketten setzt

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Die Straße von Hormus zeigt, wie verwundbar globale Rohstoffketten sind, wenn sie von wenigen Kontrollpunkten abhängen. Bei Lithium ist die Konzentration noch größer als bei Öl - ein Blick auf die Diversifizierungsstrategien außerhalb Chinas.

Ein Nadelöhr als Weckruf

Irans jüngste Ankündigung, die Straße von Hormus binnen sieben Tagen unter eigenen Bedingungen zu öffnen, hat den Ölpreis erneut unter Druck gesetzt - Brent fiel unter die Marke von 99 US-Dollar je Barrel. Durch die Meerenge laufen nach Angaben von Marktbeobachtern rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports; seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und Iran im Februar 2026 hat sich gezeigt, wie stark ein einzelner geografischer Kontrollpunkt globale Rohstoffpreise bewegen kann.

Bei Lithium, dem Schlüsselrohstoff für Batteriezellen, ist die Konzentration nach Einschätzung von Branchenbeobachtern strukturell noch ausgeprägter als beim Öltransport - nur verläuft der Engpass nicht entlang einer Wasserstraße, sondern entlang der Verarbeitungskette.

Lithium: Eine noch konzentriertere Lieferkette

Nach Daten der Internationalen Energieagentur hielt China 2024 einen Anteil von rund 73 Prozent an der weltweiten Lithium-Raffineriekapazität - deutlich mehr, als das Land selbst an Rohlithium fördert. Das bedeutet: Selbst Lithium, das außerhalb Chinas abgebaut wird, durchläuft auf dem Weg zur fertigen Batteriezelle häufig chinesische Verarbeitungsanlagen.

Sociedad Química y Minera de Chile, kurz SQM (WKN 895007 | ISIN US8336351056), zählt zu den größten Lithiumproduzenten außerhalb Chinas und gilt als Gradmesser für die Rohstoffversorgung aus Südamerika. Panasonic Holdings (WKN 853666 | ISIN JP3866800000), einer der weltweit größten Batteriehersteller und langjähriger Zulieferer unter anderem für Tesla, ist als Abnehmer auf stabile Lithiumlieferungen außerhalb konzentrierter Lieferketten angewiesen.

Chariot Resources: Diversifizierung als Geschäftsmodell

Chariot Resources (WKN A3EWMX | ISIN AU0000294498) positioniert sich mit zwei Projekten explizit außerhalb chinesisch dominierter Lieferketten - in Nevada (USA) und in Nigeria. Nach eigenen Angaben lag der Preis für batterietauglichen Lithiumcarbonat im März 2026 bei rund 20.392 US-Dollar je Tonne, ein Anstieg von etwa 112 Prozent binnen eines Jahres. In Nigeria hat die Regierung nach Unternehmensangaben die Übertragung mehrerer Lithiumlizenzen an die Chariot-Tochter C&C Minerals bereits genehmigt - ein Schritt, den das Unternehmen als Beleg für die Stabilität seiner dortigen Genehmigungsprozesse wertet.

Die Diversifizierung von Lithium-Lieferketten außerhalb Chinas steckt branchenweit noch am Anfang, und Chariot Resources befindet sich mit beiden Projekten im Explorationsstadium. Politische Entwicklungen rund um die Straße von Hormus und um kritische Rohstoffe bleiben schwer vorhersehbar, doch die Suche nach alternativen Lieferketten dürfte anhalten.

Quellen / Referenzen



https://www.stuttgarter-zeitung.de/politik/iran-konflikt-iran-stellt-oeffnung-der-strasse-von-hormus-in-aussicht-79463444.html

https://www.metalsmine.com/news/1348900-as-prices-crash-china-tightens-stranglehold-on-lithium/amp

https://www.onvista.de/aktien/US8336351056

https://www.finanzen.net/aktien/panasonic-aktie

https://bulletin.webull.com/qbd/announcement/20260316/499506952/cd3e5196abd467858d907165095f19e4.pdf

https://bulletin.webull.com/qbd/announcement/20260429/499506952/e6ab855f53431336ff2a2604c86b8fa6.pdf



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