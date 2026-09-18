Chariot Resources vor Newsflow-Schub: Frisches Kapital sichert große Lithium-Bohrkampagne

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Chariot Resources (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat feste Zusagen für eine Kapitalerhöhung über 1,1 Mio. AUD erhalten. Die Platzierung richtet sich an bestehende und neue institutionelle sowie erfahrene Anleger. Insgesamt sollen 22 Mio. voll eingezahlte Chariot-Aktien zu jeweils 0,05 AUD ausgegeben werden.

Die Platzierung wurde von einer Gruppe institutioneller, professioneller und erfahrener Investoren unterstützt. Dazu zählen bestehende Aktionäre sowie mit PAC Partners Securities Pty Ltd und Xcel Capital Pty Ltd verbundene Anleger.

Kapital für die nächsten Schritte

Die Platzierung bringt vor Kosten 1,1 Mio. AUD ein. Für jeweils zwei gezeichnete Aktien erhalten die Teilnehmer eine kostenlos beigefügte, börsennotierte Option der bestehenden CC9O-Klasse. Jede CC9O-Option berechtigt zum Erwerb einer Chariot-Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,10 AUD. Die Laufzeit endet am 19. Dezember 2028.

Die Ausgabe der CC9O-Optionen steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer anstehenden Hauptversammlung.

Der Abschluss der Platzierung wird für Dienstag, den 22. September 2026, erwartet. Die Notierung der neuen Aktien an der ASX soll am Mittwoch, den 23. September 2026 erfolgen. Die Platzierungsaktien werden unter Nutzung der bestehenden Platzierungskapazität von Chariot gemäß Listing Rule 7.1 ausgegeben. Sie sind den bereits ausgegebenen Aktien gleichgestellt.

Partnerprogramm als nächster Nachrichtenfaktor

Für Chariot zeichnet sich zugleich weiterer Nachrichtenfluss ab. Das Unternehmen hat ein Term Sheet mit C&D (Hainan) Co., Ltd, Hong Kong ZhongNuo Energy Limited und C&C Minerals Limited unterzeichnet. Vorgesehen sind ein von den Partnern finanziertes Diamantbohrprogramm, ein möglicher Testabbau von bis zu 240.000 Tonnen direkt verschiffbarem Erz sowie ein Abnahmeprogramm.

Die 240.000 Tonnen DSO stellen dabei laut Unternehmensangabe lediglich ein vertragliches Maximum dar. Sie sind ausdrücklich weder als Produktionsziel noch als Produktionsprognose zu verstehen.

Finanzierung mit mehreren Verwendungszwecken

Die Nettoerlöse aus der Platzierung sollen mehrere Bereiche der Unternehmensentwicklung finanzieren. Dazu gehören der Abschluss der Übernahme in Nigeria sowie Lizenzkosten. Darüber hinaus will Chariot Explorationsarbeiten außerhalb des partnerfinanzierten Programms finanzieren.

30% der Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sind für die teilweise Rückzahlung des besicherten GAM-Darlehens vorgesehen. Weitere Mittel sollen in das Unternehmen, die Verwaltung sowie Angebots- und Finanzierungskosten fließen.

Gemeinsame Lead-Manager und zusätzliche Optionen

PAC Partners und Xcel Capital fungierten als gemeinsame Lead-Manager der Platzierung. Für ihre Tätigkeit erhalten sie eine Managementgebühr von 2% des Bruttoerlöses sowie eine Beteiligungsgebühr von 4% auf die von ihnen eingeworbenen Mittel.

Zusätzlich sollen die beiden Lead-Manager 10 Mio. CC9O-Optionen erhalten. Auch diese Ausgabe steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre.

Berater der Kapitalmaßnahme erhalten weitere 3,55 Mio. CC9O-Optionen für erbrachte Dienstleistungen. Davon entfallen 450.000 Optionen auf Phil Nolis, einen nicht geschäftsführenden Direktor von Chariot.

Quellen / Referenzen



https://www.chariotcorporation.com/announcements/7739569



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Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.chariotcorporation.com/



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Enthaltene Werte: AU0000294498