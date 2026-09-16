Ganfeng Lithium und Chinas Suche nach neuen Lieferquellen: Warum Nigeria plötzlich interessant wird

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Chinesische Batteriematerial-Hersteller suchen zunehmend nach Lieferquellen abseits etablierter Handelsrouten - ein australischer Explorer profitiert davon in Westafrika

Das Wichtigste in Kürze

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9 | WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hält über eine Tochtergesellschaft ein Mehrheitsanteil an vier Lithium-Projektclustern in Nigeria mit einer Gesamtfläche von rund 254 Quadratkilometern

Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials, ein Zulieferer für Batteriehersteller wie Ganfeng Lithium (WKN: A2N6UN | ISIN: CNE1000031W9), hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur potenziellen Abnahme von bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat jährlich aus Nigeria unterzeichnet

Im Rahmen einer verbindlichen Zeichnungsvereinbarung sind 1,425 Millionen australische Dollar an frischem Eigenkapital von einem Greatpower-Konzernunternehmen geflossen

Oberflächenproben in Nigeria zeigten laut Unternehmensangaben Lithiumoxid-Gehalte von bis zu 6,59 Prozent

Ganfeng Lithium zählt zu den größten Lithiumproduzenten Chinas und zu den bedeutendsten Verarbeitern von Lithiumsalzen weltweit. Unternehmen dieser Größenordnung stehen exemplarisch für die enge Verflechtung zwischen chinesischen Batteriematerial-Herstellern und globalen Rohstoffquellen - eine Verflechtung, die sich 2026 zunehmend geografisch verändert, da chinesische Abnehmer verstärkt nach Lieferquellen außerhalb der bisherigen Kernregionen suchen.

Ein Nutznießer dieser Diversifikationsbewegung ist das australische Unternehmen Chariot Resources, das mit seinem nigerianischen Projektportfolio unmittelbar in den Fokus chinesischer Abnehmer gerückt ist.

China diversifiziert seine Rohstoffquellen

Ganfeng Lithium konkurriert im globalen Markt unter anderem mit Albemarle und dem chilenischen Produzenten SQM und ist über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg - von der Förderung über die Verarbeitung bis zur Batterieproduktion - integriert. Chinesische Abnehmer von Batteriematerialien beobachten seit einiger Zeit verstärkt Projekte außerhalb der etablierten Förderregionen, um ihre Lieferketten breiter abzusichern und nicht ausschließlich von wenigen Herkunftsländern abhängig zu sein.

In diesem Kontext ist auch das Interesse von Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials an westafrikanischen Lithiumprojekten zu verstehen. Das Unternehmen beliefert nach eigenen Angaben unter anderem große Batteriehersteller und Automobilkonzerne mit Vorprodukten.

Nigeria als aufstrebende Lithiumregion

Chariot Resources hält über eine Tochtergesellschaft einen Mehrheitsanteil an einem Portfolio von vier Projektclustern - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - in den nigerianischen Bundesstaaten Oyo und Kwara mit einer Gesamtfläche von rund 254 Quadratkilometern. Oberflächenproben zeigten nach Unternehmensangaben Lithiumoxid-Gehalte von bis zu 6,59 Prozent, was auf hochgradige Hartgestein-Mineralisierung hindeutet.

Nigeria hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zunehmend beachteten Ziel für Lithium-Exploration entwickelt, unter anderem weil die geologischen Voraussetzungen in Teilen des Landes als günstig gelten und die Region bislang vergleichsweise wenig systematisch exploriert wurde. Shanthar Pathmanathan, Executive Chairman Chariot Resources erläutert im Interview:

"Was die Chinesen gemacht haben, ist es, das einfachste Material von der Oberfläche zu bekommen und nicht in systematische Erforschung und Drillung für große Entwicklungen zu investieren. Das ist eine Stärke der australischen Mining-Industrie. Es geht darum, Dinge zu entwickeln und sie zu erforschen nach JORC-Standards und nach Ingenieur-Standards in Western-Australien."