Ganfeng Lithium und Chinas Suche nach neuen Lieferquellen: Warum Nigeria plötzlich interessant wird

Anzeige / Werbung
Chinesische Batteriematerial-Hersteller suchen zunehmend nach Lieferquellen abseits etablierter Handelsrouten - ein australischer Explorer profitiert davon in Westafrika
Das Wichtigste in Kürze
- Chariot Resources Ltd (ASX: CC9 | WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hält über eine Tochtergesellschaft ein Mehrheitsanteil an vier Lithium-Projektclustern in Nigeria mit einer Gesamtfläche von rund 254 Quadratkilometern
- Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials, ein Zulieferer für Batteriehersteller wie Ganfeng Lithium (WKN: A2N6UN | ISIN: CNE1000031W9), hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur potenziellen Abnahme von bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat jährlich aus Nigeria unterzeichnet
- Im Rahmen einer verbindlichen Zeichnungsvereinbarung sind 1,425 Millionen australische Dollar an frischem Eigenkapital von einem Greatpower-Konzernunternehmen geflossen
- Oberflächenproben in Nigeria zeigten laut Unternehmensangaben Lithiumoxid-Gehalte von bis zu 6,59 Prozent
Ganfeng Lithium zählt zu den größten Lithiumproduzenten Chinas und zu den bedeutendsten Verarbeitern von Lithiumsalzen weltweit. Unternehmen dieser Größenordnung stehen exemplarisch für die enge Verflechtung zwischen chinesischen Batteriematerial-Herstellern und globalen Rohstoffquellen - eine Verflechtung, die sich 2026 zunehmend geografisch verändert, da chinesische Abnehmer verstärkt nach Lieferquellen außerhalb der bisherigen Kernregionen suchen.
Ein Nutznießer dieser Diversifikationsbewegung ist das australische Unternehmen Chariot Resources, das mit seinem nigerianischen Projektportfolio unmittelbar in den Fokus chinesischer Abnehmer gerückt ist.
China diversifiziert seine Rohstoffquellen
Ganfeng Lithium konkurriert im globalen Markt unter anderem mit Albemarle und dem chilenischen Produzenten SQM und ist über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg - von der Förderung über die Verarbeitung bis zur Batterieproduktion - integriert. Chinesische Abnehmer von Batteriematerialien beobachten seit einiger Zeit verstärkt Projekte außerhalb der etablierten Förderregionen, um ihre Lieferketten breiter abzusichern und nicht ausschließlich von wenigen Herkunftsländern abhängig zu sein.
In diesem Kontext ist auch das Interesse von Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials an westafrikanischen Lithiumprojekten zu verstehen. Das Unternehmen beliefert nach eigenen Angaben unter anderem große Batteriehersteller und Automobilkonzerne mit Vorprodukten.
Nigeria als aufstrebende Lithiumregion
Chariot Resources hält über eine Tochtergesellschaft einen Mehrheitsanteil an einem Portfolio von vier Projektclustern - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - in den nigerianischen Bundesstaaten Oyo und Kwara mit einer Gesamtfläche von rund 254 Quadratkilometern. Oberflächenproben zeigten nach Unternehmensangaben Lithiumoxid-Gehalte von bis zu 6,59 Prozent, was auf hochgradige Hartgestein-Mineralisierung hindeutet.
Nigeria hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zunehmend beachteten Ziel für Lithium-Exploration entwickelt, unter anderem weil die geologischen Voraussetzungen in Teilen des Landes als günstig gelten und die Region bislang vergleichsweise wenig systematisch exploriert wurde. Shanthar Pathmanathan, Executive Chairman Chariot Resources erläutert im Interview:
"Was die Chinesen gemacht haben, ist es, das einfachste Material von der Oberfläche zu bekommen und nicht in systematische Erforschung und Drillung für große Entwicklungen zu investieren. Das ist eine Stärke der australischen Mining-Industrie. Es geht darum, Dinge zu entwickeln und sie zu erforschen nach JORC-Standards und nach Ingenieur-Standards in Western-Australien."
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)