KI-Rechenzentren, Robotik, Atomkraft: Warum Lithium vor einer zweiten Nachfragewelle stehen könnte - und Chariot Resources auf Cashflow setzt

Anzeige / Werbung

Elektroautos bleiben der wichtigste Motor der Lithiumnachfrage. Doch eine zweite Nachfragewelle könnte sich weit jenseits des Automobilsektors entwickeln. Künstliche Intelligenz, Robotik, Luftfahrt, Verteidigung und neue Nukleartechnologien könnten den Lithiumverbrauch in den kommenden Jahrzehnten deutlich verbreitern.

Eine Studie von GEM Mining Consulting schätzt, dass neue Anwendungen im Basisszenario bis 2035 rund 105.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Jahr zusätzlich benötigen könnten. Bis 2040 steigt dieser Wert auf 303.000 Tonnen, bis 2050 auf 720.000 Tonnen. In einem deutlich optimistischeren Transformationsszenario wären bis 2050 sogar 2,81 Millionen Tonnen zusätzliche jährliche Nachfrage denkbar.

Für Anleger erweitert sich damit die Lithiumthese: Entscheidend ist nicht mehr allein, wie viele Elektroautos verkauft werden, sondern wie viele große Industrien künftig auf Lithium angewiesen sein könnten.

Warum KI plötzlich zur Lithium-Geschichte wird

Eine besonders interessante Verbindung entsteht zwischen künstlicher Intelligenz und Energiespeicherung. KI-Rechenzentren benötigen enorme Strommengen und gleichzeitig zuverlässige Systeme zur Absicherung ihrer Energieversorgung. Großbatterien können dabei eine wichtige Rolle spielen.

GEM zählt Resilienzspeicher für KI-Rechenzentren zu den potenziell größten neuen Lithiumanwendungen bis 2050. Humanoide und industrielle Roboter sowie Batterien für Luftfahrt und Verteidigung könnten zusätzliche Nachfrage schaffen.

Auch Chariot-Resources-Chef Shanthar Pathmanathan hebt diesen Trend im begleitenden Video-Interview hervor:

"We are highly encouraged by what's happening in the battery energy storage systems market, which is obviously feeding also into the AI space."

Pathmanathan geht bei seiner langfristigen Rohstoffthese noch weiter:

"I see lithium mirroring the opportunity in oil."

Das ist die Einschätzung des Managements und keine unabhängig bestätigte Marktprognose. Sie erklärt jedoch, warum Chariot sein Lithiumengagement gerade während der Schwächephase des Sektors ausgebaut hat. Pathmanathan zufolge wurden die nigerianischen Assets 2025 erworben, als sich der Lithiumpreis nahe den Tiefständen des jüngsten Zyklus bewegte.