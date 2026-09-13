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Small- & Micro Cap Investment
13.09.2026 05:34 Uhr
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KI-Rechenzentren, Robotik, Atomkraft: Warum Lithium vor einer zweiten Nachfragewelle stehen könnte - und Chariot Resources auf Cashflow setzt

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Elektroautos bleiben der wichtigste Motor der Lithiumnachfrage. Doch eine zweite Nachfragewelle könnte sich weit jenseits des Automobilsektors entwickeln. Künstliche Intelligenz, Robotik, Luftfahrt, Verteidigung und neue Nukleartechnologien könnten den Lithiumverbrauch in den kommenden Jahrzehnten deutlich verbreitern.

Eine Studie von GEM Mining Consulting schätzt, dass neue Anwendungen im Basisszenario bis 2035 rund 105.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Jahr zusätzlich benötigen könnten. Bis 2040 steigt dieser Wert auf 303.000 Tonnen, bis 2050 auf 720.000 Tonnen. In einem deutlich optimistischeren Transformationsszenario wären bis 2050 sogar 2,81 Millionen Tonnen zusätzliche jährliche Nachfrage denkbar.

Für Anleger erweitert sich damit die Lithiumthese: Entscheidend ist nicht mehr allein, wie viele Elektroautos verkauft werden, sondern wie viele große Industrien künftig auf Lithium angewiesen sein könnten.

Warum KI plötzlich zur Lithium-Geschichte wird

Eine besonders interessante Verbindung entsteht zwischen künstlicher Intelligenz und Energiespeicherung. KI-Rechenzentren benötigen enorme Strommengen und gleichzeitig zuverlässige Systeme zur Absicherung ihrer Energieversorgung. Großbatterien können dabei eine wichtige Rolle spielen.

GEM zählt Resilienzspeicher für KI-Rechenzentren zu den potenziell größten neuen Lithiumanwendungen bis 2050. Humanoide und industrielle Roboter sowie Batterien für Luftfahrt und Verteidigung könnten zusätzliche Nachfrage schaffen.

Auch Chariot-Resources-Chef Shanthar Pathmanathan hebt diesen Trend im begleitenden Video-Interview hervor:

"We are highly encouraged by what's happening in the battery energy storage systems market, which is obviously feeding also into the AI space."

Pathmanathan geht bei seiner langfristigen Rohstoffthese noch weiter:

"I see lithium mirroring the opportunity in oil."

Das ist die Einschätzung des Managements und keine unabhängig bestätigte Marktprognose. Sie erklärt jedoch, warum Chariot sein Lithiumengagement gerade während der Schwächephase des Sektors ausgebaut hat. Pathmanathan zufolge wurden die nigerianischen Assets 2025 erworben, als sich der Lithiumpreis nahe den Tiefständen des jüngsten Zyklus bewegte.

Chariots Strategie: Lithium-Potenzial mit möglichem Weg zum Cashflow

Chariot Resources Ltd (ISIN: AU0000294498), an der ASX unter dem Kürzel CC9 notiert, bietet Anlegern über Projekte in Nigeria und den USA Zugang zu diesem wachsenden Lithiumthema. Interessant an der aktuellen Strategie ist, dass das Management nicht ausschließlich auf langfristiges Explorationspotenzial setzt. Der unmittelbare Fokus liegt auf Nigeria, wo Chariot einen potenziell schnelleren Weg von der Exploration in Richtung Kommerzialisierung verfolgt.

Pathmanathan bringt die Priorität im Interview auf den Punkt:

"Cash flow out of Nigeria is the focus for us."

Das nigerianische Portfolio umfasst vier Hartgestein-Lithium-Projektcluster in den Bundesstaaten Kwara und Oyo mit rund 257,1 Quadratkilometern prospektiver Fläche. Chariots zurechenbarer Anteil soll nach Abschluss der Akquisition 66,667 Prozent betragen.

Die bisherigen geologischen Hinweise machen die nächste Phase besonders interessant. Ausgewählte Proben lieferten zuvor 2,66 bis 5,96 Prozent Li2O; in allen sechs von der University of British Columbia untersuchten ausgewählten Proben wurde Spodumen identifiziert. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um repräsentative Durchschnittsgehalte. Mächtigkeit, Kontinuität, Ausbringung und Produktqualität müssen erst durch systematische Exploration bestätigt werden.

1.500 Meter partnerfinanzierte Bohrungen als wichtiger Katalysator

Ein potenzielles Unterscheidungsmerkmal ist Chariots verbindlicher Term Sheet mit C&D (Hainan), Hong Kong ZhongNuo Energy und C&C Minerals.

Nach der vorgesehenen Struktur soll ZhongNuo mindestens 1.500 Meter Diamantkernbohrungen finanzieren und durchführen. Bei erfolgreichen Ergebnissen und Erfüllung weiterer Bedingungen könnte anschließend ein Phase-1-Testabbau folgen.

Phase 1 sieht eine vertragliche Obergrenze von 240.000 Tonnen Direct Shipping Ore vor. Das ist kein Produktionsziel oder Forecast. Bemerkenswert ist jedoch die geplante kommerzielle Struktur: C&D soll sämtliche qualifizierten DSO-Mengen aus Phase 1 abnehmen.

Pathmanathan hebt im Interview einen für Aktionäre wichtigen Aspekt hervor:

"This deal provides partner funding. So we don't have to go to shareholders to get capital."

Damit könnte Chariot das Projekt vorantreiben, während der Partner die Kosten für die anfänglichen Bohrungen und den möglichen Testabbau trägt. Für ein Explorationsunternehmen ist das eine interessante Kombination: Anleger behalten die Exponierung gegenüber dem Explorationspotenzial, während die Nigeria-Strategie gleichzeitig einen möglichen Weg zu Verkäufen und Cashflow testen soll.

Fazit

Lithiums nächste Wachstumsphase könnte weit über Elektroautos hinausreichen. KI-Rechenzentren, Energiespeicher, Robotik, Verteidigung, Luftfahrt und möglicherweise neue Nukleartechnologien könnten die Nachfragebasis in den kommenden Jahrzehnten erheblich verbreitern. Substitution und Recycling bleiben wichtige Risiken, doch zusätzliche Endmärkte könnten die strategische Bedeutung von Lithium erhöhen.

Vor diesem Hintergrund verbindet Chariot Resources kurzfristige operative Katalysatoren mit längerfristiger Optionalität. Die US-Projekte bieten Zugang zur langfristigen Lithiumthese, während Nigeria potenziell schneller vorankommen könnte. Besonders interessant ist das partnerfinanzierte Modell: ZhongNuo soll die anfänglichen Bohrungen und einen möglichen Testabbau finanzieren, während C&D qualifiziertes DSO abnehmen könnte.

Chariot muss Geologie, Produktqualität und Wirtschaftlichkeit noch nachweisen. Doch genau deshalb werden die geplanten 1.500 Bohrmeter entscheidend: Bestätigen sie die bisherigen Hinweise an der Oberfläche, könnte Chariot den Schritt von einer frühen Lithiumstory hin zu einem partnergestützten Weg zu potenziellem Cashflow schaffen.

Quellen / Referenzen


https://www.mining.com/op-ed-lithiums-next-demand-wave-extends-beyond-ev-batteries/
https://www.chariotcorporation.com/


Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".

Chariot Resources
ISIN: AU0000294498?
WKN: A3EWMX
https://www.chariotcorporation.com/


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Enthaltene Werte: AU0000294498

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