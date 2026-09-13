KI-Rechenzentren, Robotik, Atomkraft: Warum Lithium vor einer zweiten Nachfragewelle stehen könnte - und Chariot Resources auf Cashflow setzt

Anzeige / Werbung
Elektroautos bleiben der wichtigste Motor der Lithiumnachfrage. Doch eine zweite Nachfragewelle könnte sich weit jenseits des Automobilsektors entwickeln. Künstliche Intelligenz, Robotik, Luftfahrt, Verteidigung und neue Nukleartechnologien könnten den Lithiumverbrauch in den kommenden Jahrzehnten deutlich verbreitern.
Eine Studie von GEM Mining Consulting schätzt, dass neue Anwendungen im Basisszenario bis 2035 rund 105.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Jahr zusätzlich benötigen könnten. Bis 2040 steigt dieser Wert auf 303.000 Tonnen, bis 2050 auf 720.000 Tonnen. In einem deutlich optimistischeren Transformationsszenario wären bis 2050 sogar 2,81 Millionen Tonnen zusätzliche jährliche Nachfrage denkbar.
Für Anleger erweitert sich damit die Lithiumthese: Entscheidend ist nicht mehr allein, wie viele Elektroautos verkauft werden, sondern wie viele große Industrien künftig auf Lithium angewiesen sein könnten.
Warum KI plötzlich zur Lithium-Geschichte wird
Eine besonders interessante Verbindung entsteht zwischen künstlicher Intelligenz und Energiespeicherung. KI-Rechenzentren benötigen enorme Strommengen und gleichzeitig zuverlässige Systeme zur Absicherung ihrer Energieversorgung. Großbatterien können dabei eine wichtige Rolle spielen.
GEM zählt Resilienzspeicher für KI-Rechenzentren zu den potenziell größten neuen Lithiumanwendungen bis 2050. Humanoide und industrielle Roboter sowie Batterien für Luftfahrt und Verteidigung könnten zusätzliche Nachfrage schaffen.
Auch Chariot-Resources-Chef Shanthar Pathmanathan hebt diesen Trend im begleitenden Video-Interview hervor:
"We are highly encouraged by what's happening in the battery energy storage systems market, which is obviously feeding also into the AI space."
Pathmanathan geht bei seiner langfristigen Rohstoffthese noch weiter:
"I see lithium mirroring the opportunity in oil."
Das ist die Einschätzung des Managements und keine unabhängig bestätigte Marktprognose. Sie erklärt jedoch, warum Chariot sein Lithiumengagement gerade während der Schwächephase des Sektors ausgebaut hat. Pathmanathan zufolge wurden die nigerianischen Assets 2025 erworben, als sich der Lithiumpreis nahe den Tiefständen des jüngsten Zyklus bewegte.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)