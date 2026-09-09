Lithium zieht wieder an: Albemarles Gewinnsprung und die Frage, was das für Explorer bedeutet

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Nach Jahren des Preisverfalls signalisieren die Zahlen der Großproduzenten eine Trendwende - ein Blick auf Nigeria und Wyoming als Gegenprobe

Der Lithiummarkt hat in den vergangenen Monaten eine Wende vollzogen, die viele Marktteilnehmer nach dem langen Preisverfall der Jahre 2023 bis 2025 nicht mehr für unmittelbar bevorstehend gehalten hatten. Die Zahlen des weltgrößten Lithiumproduzenten Albemarle liefern dafür den deutlichsten Beleg - und werfen die Frage auf, wie sich diese Erholung auf kleinere Explorationsunternehmen wie die auf Nigeria und die USA fokussierte Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) auswirken könnte.

Albemarle als Gradmesser des Zyklus

Der US-Spezialchemiekonzern Albemarle meldete für das zweite Quartal 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,75 US-Dollar, deutlich über den Analystenschätzungen von 3,03 US-Dollar, bei einem Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte im Jahresvergleich um 155 Prozent auf 858 Millionen US-Dollar zu. Der Sparte Energy Storage, die vor allem Lithiumsalze für Batterieanwendungen umfasst, gelang dabei ein EBITDA-Plus von 229 Prozent, getrieben von einem Anstieg der realisierten Lithiumpreise um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Als Treiber nennt das Unternehmen ein Nachfragewachstum, das die eigenen Prognosen deutlich übertroffen hat: Der weltweite Lithiumverbrauch legte bis Mai 2026 um rund 45 Prozent im Jahresvergleich zu, während Albemarle intern mit einer Bandbreite von 15 bis 40 Prozent kalkuliert hatte. Gleichzeitig bleiben die Lagerbestände nahe historischer Tiefstände. Das Analystenhaus Morningstar bewertet die Aktie trotz der jüngsten Kursrally weiterhin als deutlich unterbewertet und begründet dies mit der Rolle kostengünstiger Produzenten wie Albemarle als struktureller Nutznießer des Elektromobilitäts- und Speicherwachstums.

Woher der Nachfrageschub kommt

Der Nachfrageanstieg speist sich aus zwei parallelen Quellen: dem weiterhin wachsenden Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge sowie einer zunehmend bedeutenden zweiten Säule, stationären Energiespeichersystemen, die etwa für die Netzstabilisierung im Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und - zunehmend - für die Stromversorgung von Rechenzentren benötigt werden. Auf der Angebotsseite kam es zusätzlich zu ungeplanten Ausfällen, etwa einem Brand an der Talison-Anlage CGP3 im Juni 2026, der die Hochlaufphase der Anlage verzögerte.

Nicht alle Marktbeobachter teilen den optimistischen Ausblick uneingeschränkt: Ein Teil der Investoren zeigt sich besorgt, dass geplante Wiederinbetriebnahmen chinesischer Lithiumminen durch den Batteriehersteller CATL zu einem erneuten Überangebot und fallenden Preisen führen könnten. Befürworter der Aufwärtsthese setzen dem entgegen, dass das strukturelle Nachfragewachstum den Markt auch bei steigendem Angebot im Gleichgewicht halten dürfte.

Chariot Resources: Explorationsfortschritt

Während Albemarle von der Preiserholung unmittelbar über die eigene Produktion profitiert, befindet sich Chariot Resources in einer strukturell anderen Position: Das Unternehmen verfügt noch über keine eigene Förderung und hängt damit stärker vom Fortschritt seiner Projekte als von der aktuellen Preisentwicklung ab. Chariot verfolgt eine zweigleisige Strategie mit Hartgestein-Lithiumprojekten in Wyoming (Black Mountain) und claystone-basierten Projekten in Nevada und Oregon (Resurgent) auf der einen sowie einem Portfolio von vier Projektclustern in Nigeria (Fonlo, Gbugbu, Iganna, Saki) auf der anderen Seite.

Auf der nigerianischen Seite hat das Unternehmen zuletzt mehrere regulatorische Fortschritte erzielt: Die Genehmigungsbehörde für Bergbau in Nigeria bewilligte die Übertragung mehrerer Explorations- und Bergbaulizenzen an Chariots lokale Tochtergesellschaft C&C Minerals, an der Chariot eine Mehrheitsbeteiligung von rund 66,6 Prozent hält. Zudem wurde die Explorationslizenz für das Kernprojekt Fonlo Main um zwei Jahre verlängert. Unabhängige Laboranalysen der University of British Columbia bestätigten an sechs beprobten Standorten der Projekte Fonlo und Iganna das Vorkommen von Spodumen, einem der kommerziell am leichtesten verarbeitbaren Lithiumminerale, mit Anteilen von 28,4 bis 75,3 Prozent am kristallinen Materialgehalt der Proben.

Der Vergleich zwischen einem etablierten Produzenten wie Albemarle und einem Frühphasen-Explorer wie Chariot Resources verdeutlicht, dass beide Unternehmenstypen zwar vom selben Marktzyklus betroffen sind, aber auf unterschiedlichen Zeithorizonten reagieren. Während sich höhere Lithiumpreise bei Albemarle unmittelbar in Quartalsergebnissen niederschlagen, ist der Wertbeitrag bei Explorern wie Chariot in erster Linie an nicht-preisbezogene Meilensteine gekoppelt: Lizenzgenehmigungen, Bohrergebnisse, eine erste JORC- oder NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung sowie - im nigerianischen Kontext - der Abschluss der laufenden Akquisition der C&C-Minerals-Anteile.

Quellen / Referenzen

https://www.morningstar.com/stocks/albemarle-earnings-shares-rally-lithium-price-outlook

https://www.investing.com/news/company-news/albemarle-q2-2026-slides-lithium-pricing-surge-drives-155-ebitda-jump-93CH-4842774

https://www.stocktitan.net/sec-filings/ALB/8-k-albemarle-corp-reports-material-event-7d4912724ba7.html

https://www.bullsnbears.com.au/post/nigerian-regulators-move-chariot-resources-lithium-prize-a-step-closer

https://energy-news-network.com/industry-news/australian-firm-gets-six-lithium-mining-licences-in-nigeria/

https://www.marketscreener.com/news/nigeria-lithium-push-gathers-pace-as-chariot-explores-china-linked-offtake-and-processing-ce7e59ddde88f023



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