CATL-Mine erneut gestoppt: Warum 30.500 Tonnen weniger Lithium plötzlich zählen - und Chariot Resources in Afrika interessant wird

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Der Lithiummarkt bekommt erneut vor Augen geführt, wie schnell sich die Gleichung zwischen Überangebot und Knappheit verändern kann. Auslöser ist ausgerechnet CATL, der weltgrößte Batteriehersteller. Dessen Jianxiawo-Mine - nach Kapazität die größte Lithium-Mine Chinas - ist nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence erneut außer Betrieb. Eine notwendige Umweltprüfung könnte sich bis ins vierte Quartal oder sogar bis 2027 hinziehen.

Die Dimension ist relevant: Benchmark hat laut Australian Financial Review seine Produktionsprognose für Jianxiawo für 2026 von 62.500 auf nur noch 32.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent gesenkt. Damit verschwinden rechnerisch 30.500 Tonnen aus einer einzigen Angebotsquelle.

An der Börse reichte das sofort für Bewegung. Australische Lithiumwerte wie IGO (ISIN: AU000000IGO4), Mineral Resources (ISIN: AU000000MIN4) und PLS (ISIN: AU000000PLS0) legten nach Bekanntwerden der Nachricht zu. Dahinter steckt eine größere Frage: Was passiert, wenn die erwartete neue Lithiumversorgung langsamer wächst als bislang angenommen?

Der Lithiumüberschuss könnte weniger komfortabel sein als gedacht

Noch vor wenigen Jahren war die zentrale Lithiumgeschichte fast ausschließlich der Elektroauto-Boom. Inzwischen kommt ein zweiter Wachstumsmotor hinzu: stationäre Batteriespeicher. Nach den im AFR zitierten Daten von Morgan Stanley sind die weltweiten Auslieferungen von Energiespeichersystemen 2026 bislang um 94 Prozent gestiegen, nachdem sie sich bereits 2025 nahezu verdoppelt hatten.

Auf der Angebotsseite entstehen gleichzeitig neue Unsicherheiten. Neben den Problemen bei Jianxiawo hat Zimbabwe, einer der wichtigen Lithiumproduzenten Afrikas, den Export von Lithiumkonzentrat ausgesetzt, um mehr Verarbeitung im eigenen Land zu etablieren. Morgan Stanley hatte für 2026 ein Lithiumdefizit und für 2027 einen kleinen Überschuss erwartet. Bleibt die CATL-Mine jedoch geschlossen und gibt Zimbabwe keine zusätzlichen Exportquoten frei, könnte nach Einschätzung der Bank auch 2027 wieder ein kleines Defizit entstehen.

Genau darin liegt die interessante Verschiebung: Der Markt braucht nicht nur mehr Lithium. Er braucht zusätzliche, tatsächlich erschließbare Lieferquellen.

Warum Afrika in dieser Rechnung wichtiger wird

Damit rückt Afrika stärker ins Bild. Wood Mackenzie erwartet in einem beschleunigten Energiewendeszenario einen Anstieg der weltweiten Lithiumnachfrage auf mehr als 13 Millionen Tonnen bis 2050 und mögliche Angebotsdefizite bereits ab 2028. Gleichzeitig entstehen von Mali über Ghana und Zimbabwe bis in die Demokratische Republik Kongo neue Produktions- und Entwicklungszentren.

Nigeria steht dabei noch wesentlich früher in seiner Entwicklung. Genau dort baut Chariot Resources (ISIN: AU0000294498) derzeit seine Position auf. Das an der ASX unter CC9 gehandelte Explorationsunternehmen verfolgt eine geplante Beteiligung von 66,667 Prozent an C&C Minerals, über die ein nigerianisches Hartgesteins-Lithiumportfolio gehalten werden soll. Die Projekte umfassen unter anderem Fonlo, Iganna, Saki und Gbugbu.

Wichtig für Anleger: Chariot ist bislang kein Lithiumproduzent. Für Fonlo, Iganna und Saki wurde weder eine Mineralressource noch eine Erzreserve definiert. Die Investmentthese beruht deshalb nicht auf heutiger Produktion, sondern darauf, ob Exploration und Projektentwicklung das bislang identifizierte Potenzial bestätigen können.

Vom Markttrend zur konkreten Exploration

Genau hier hat sich zuletzt etwas bewegt. Nach Unternehmensangaben hat ZhongNuo Energy mit geologischen Kartierungsarbeiten auf der 23,8 Quadratkilometer großen Iganna-Lizenz begonnen. Pegmatitaufschlüsse sollen kartiert, systematisch beprobt und analysiert werden. Anschließend ist entsprechende Feldarbeit bei Fonlo vorgesehen.

Das Ziel ist ungewöhnlich konkret: Aus Fonlo, Iganna und Saki soll ein Projekt für die nächste Phase ausgewählt werden. Grundlage ist ein im August unterzeichneter Term Sheet zwischen Chariot, C&C Minerals, ZhongNuo und C&D (Hainan). Letztere ist eine Tochter des chinesischen Supply-Chain-Konzerns Xiamen C&D.

Kommt nach Due Diligence und Projektauswahl eine definitive Vereinbarung zustande, soll ZhongNuo mindestens 1.500 Meter Diamantbohrungen finanzieren und durchführen. Bei ausreichenden Ergebnissen könnte anschließend eine ebenfalls von ZhongNuo finanzierte Testabbauphase folgen. Deren vertragliche Obergrenze liegt bei 240.000 Tonnen Direct Shipping Ore - ausdrücklich keine Produktionsprognose. Qualifizierendes Material könnte C&D nach einer an den chinesischen Lithiumkarbonatpreis gekoppelten Formel abnehmen.

Damit unterscheidet sich die Situation von einer gewöhnlichen frühen Explorationsgeschichte: Ein möglicher technischer Prüfpfad und ein potenzieller Weg zum Markt werden parallel untersucht. Allerdings sind weder Finanzierung der Bohrungen noch Testabbau oder Abnahme derzeit endgültig vereinbart. Sie hängen unter anderem von Due Diligence, dem Abschluss der nigerianischen Portfolioübernahme, den Mineralrechten, Genehmigungen und einem Definitive Agreement ab.

Fazit

Die erneute Stilllegung der großen CATL-Mine ist mehr als eine kurzfristige Schlagzeile für Lithiumhändler. Sie zeigt, wie empfindlich die Angebotsbilanz reagieren kann, wenn einzelne große Produktionsquellen ausfallen, während Batteriespeicher einen zusätzlichen Nachfrageimpuls liefern. Sollte sich der Markt tatsächlich wieder in Richtung Defizit bewegen, könnten neue Lithiumregionen außerhalb der etablierten Zentren stärker in den Fokus rücken.

Chariot Resources bietet eine spekulative Möglichkeit, dieses Thema über ein frühes nigerianisches Portfolio abzubilden. Besonders interessant ist dabei die Kombination aus laufender Feldarbeit und dem vorgesehenen partnerfinanzierten Entwicklungspfad mit ZhongNuo und C&D. Doch zwischen Kartierung und kommerzieller Produktion liegen erhebliche Hürden: Die Portfolioübernahme muss abgeschlossen, ein Projekt ausgewählt, die definitive Vereinbarung geschlossen und die Bohrungen müssen zunächst wirtschaftlich relevante Mineralisierung bestätigen. Erst danach wären Testabbau und potenzielle Abnahme überhaupt ein Thema.

Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, ob Lithium wieder knapp werden kann. Sondern welche neuen Projekte rechtzeitig beweisen können, dass sie tatsächlich Teil der nächsten Angebotswelle werden.

Ich kann als Nächstes noch drei alternative, klickstärkere Wallstreet-Online-Headlines nach Evas Erfolgsformel ausarbeiten.

Quellen / Referenzen

https://stockhead.com.au/resources/africa-looms-larger-in-us-china-critical-minerals-race/

https://african-miningweek.com/news/africas-lithium-surge-276b-needed-meet-global-demand-2028

https://www.afr.com/markets/commodities/lithium-traders-on-edge-after-china-s-biggest-mine-closes-again-20260903-p60u1l?utm_source=afr-web&utm_medium=share_article&utm_campaign=markets&utm_term=product_feature

https://stockhead.com.au/resources/mapping-begins-at-chariots-nigerian-lithium-portfolio-following-new-partnership/



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