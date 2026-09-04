Wolfram- und Lithiumengpass voraus? Wie Chariot Resources in die globale Batterie-Lieferkette vorstößt

Anzeige / Werbung

Mit einer Absichtserklärung mit dem chinesischen Batteriematerial-Hersteller Shanghai GreatPower positioniert sich der australische Explorer in einem bislang kaum erschlossenen Lithium-Revier - während der globale Markt Prognosen zufolge vom Überangebot in Richtung eines strukturellen Defizits dreht

Das Wichtigste in Kürze:

Chariot Resources Ltd (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat mit Shanghai GreatPower eine Absichtserklärung über den Abtransport von bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr aus Nigeria unterzeichnet

Eine Tochtergesellschaft von GreatPower ist bereits mit 1,425 Millionen australischen Dollar strategisch bei Chariot eingestiegen

Analysten erwarten für den globalen Lithiummarkt 2026 den Übergang vom langjährigen Überangebot zu einem strukturellen Defizit

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) exploriert seit 2025 auf vier Lithium-Projekten in Nigeria und hat sich damit in einer Region positioniert, die im globalen Lithium-Fördergeschäft bislang kaum institutionell erschlossen ist. Eine im Januar 2026 unterzeichnete Absichtserklärung mit dem chinesischen Batteriematerial-Konzern Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials rückte das Micro-Cap-Unternehmen in den Fokus - ein Vorgang, der sich gut in den größeren Kontext des globalen Lithiummarktes einordnen lässt.

Von der Absichtserklärung zur strategischen Beteiligung

Die im Januar 2026 geschlossene, rechtlich nicht bindende Vereinbarung sieht vor, dass Shanghai GreatPower nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und einer verbindlichen Liefervereinbarung bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr aus einem von Chariots vier nigerianischen Projekten abnehmen könnte. Der Transport soll über einen zentralen Umschlagpunkt im nigerianischen Sagamu erfolgen. Zusätzlich prüfen beide Unternehmen den Bau einer Verarbeitungsanlage vor Ort, um Rohstoff direkt in Nigeria zu Spodumenkonzentrat aufzubereiten, sowie den Einsatz erneuerbarer Energien im Minenbetrieb.

Im Februar 2026 folgte ein konkreterer Schritt: Ein Konzernunternehmen von Shanghai GreatPower zeichnete im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung 9,5 Millionen neue Aktien zu je 0,15 australischen Dollar, was Chariot einen Erlös von 1,425 Millionen australischen Dollar vor Kosten einbrachte. Shanghai GreatPower beliefert nach eigenen Angaben mit einem mehrstelligen Milliarden-Yuan-Umsatz internationale Batteriehersteller wie CATL, LG Energy Solution, BMW und Samsung - für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 35 Millionen australischen Dollar wie Chariot ist die Aufmerksamkeit eines Abnehmers dieser Größenordnung ein bemerkenswerter Vorgang, auch wenn daraus noch kein verbindlicher Liefervertrag folgt.

Nigeria als bislang kaum erschlossenes Lithium-Revier

Im Gegensatz zu etablierten Förderregionen wie dem australischen Westaustralien oder dem südamerikanischen "Lithium-Dreieck" (Argentinien, Bolivien, Chile) gilt Nigeria im globalen Lithiumgeschäft bislang als wenig systematisch erschlossen. Erste Probenahmen an Chariots Fonlo- und Iganna-Projekten zeigten nach Unternehmensangaben vielversprechende Lithiumgehalte, zudem verkaufen lokale Kleinschürfer seit Jahren handsortierte Konzentrate an chinesische Abnehmer - ein Indiz für vorhandene Nachfrage, jedoch ohne bislang systematische Ressourcenschätzung nach internationalem Berichtsstandard. Der formale Erwerb der nigerianischen Projekte durch Chariot wurde ursprünglich für das erste Quartal 2026 angepeilt, verzögerte sich jedoch in der Folge.

Dieser Umstand markiert den zentralen Unterschied zu etablierten Lithium-Playern: Während Anbieter wie Albemarle, SQM oder Pilbara Minerals auf jahrzehntelange Fördererfahrung und nachgewiesene Ressourcen zurückgreifen, befindet sich Chariot noch in einer frühen explorativen Phase ohne veröffentlichte Ressourcenschätzung.

Globaler Lithiummarkt: Vom Überangebot zum Defizit

Der Lithiummarkt hat seit der zweiten Jahreshälfte 2022 unter einem Angebotsüberschuss gelitten, nachdem ein starker Preisanstieg im Zuge des Elektrofahrzeug-Booms zuvor umfangreiche neue Fördermengen ausgelöst hatte. Für 2026 rechnen Marktbeobachter jedoch mit einer Trendwende: Getrieben von wachsender Nachfrage nach stationären Batteriespeichern für Stromnetze und Rechenzentren sowie gedrosselter Produktion in China - unter anderem durch einen zeitweiligen Förderstopp an der CATL-eigenen Jianxiawo-Mine, die für rund drei Prozent des weltweiten Angebots steht - rechnen Analysten mit einer Verknappung. Die Lithiumnachfrage für Energiespeicherung soll nach einer auf UBS-Daten basierenden Berechnung 2026 um 55 Prozent wachsen, nach einem Plus von 71 Prozent im Vorjahr.

Für Chariot als Frühphasen-Explorer bedeutet dieses makroökonomische Umfeld nicht automatisch eine höhere Bewertung der eigenen Projekte, verändert aber den Rahmen, in dem neue Lithium-Vorkommen außerhalb der etablierten Förderregionen von Marktteilnehmern eingeordnet werden.

Kritische Rohstoffe: Das Muster hinter Lithium und Wolfram

Ein ähnliches Muster wie bei Lithium zeigt sich derzeit auch bei anderen kritischen Rohstoffen. Der kanadische Wolframproduzent Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072) profitiert von einer vergleichbaren Marktdynamik: Chinas Wolfram-Exporte fielen im ersten Halbjahr 2026 mit 5.780 Tonnen rund 20 Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum, was den Preisdruck auf westliche Abnehmer erhöht hat. Beide Rohstoffe eint eine strukturelle Abhängigkeit westlicher Industrien von chinesischer Verarbeitungskapazität - ein Umstand, der die Erschließung neuer, nicht-chinesisch kontrollierter Förderregionen wie Chariots nigerianisches Projektportfolio strategisch attraktiver macht, unabhängig von der kurzfristigen Preisentwicklung einzelner Rohstoffe.

Einordnung

Chariot Resources bewegt sich mit seinem nigerianischen Lithium-Portfolio in einem strukturell interessanten, aber explorativ frühen Umfeld. Die Aufmerksamkeit eines etablierten chinesischen Batteriematerial-Konzerns ist ein Signal für das grundsätzliche Rohstoffpotenzial der Region, ersetzt aber nicht die noch ausstehende systematische Ressourcenschätzung und den formalen Projekterwerb. Der makroökonomische Rückenwind eines sich verknappenden globalen Lithiummarktes verändert das Chance-Risiko-Profil von Frühphasen-Explorern wie Chariot, ohne die unternehmensspezifischen Risiken zu beseitigen.

Quellen / Referenzen

https://www.finnewsnetwork.com.au/archives/finance_news_network3592231.html

https://stocksdownunder.com/chariot-resources-land-deal-with-catl-supplier/

https://www.listcorp.com/asx/cc9/chariot-resources-ltd/news/greatpower-invests-in-chariot-3316561.html

https://www.marketopen.com.au/chariot-resources-ltd-asxcc9-secures-strategic-backing-from-greatpower/

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/der-boom-bei-energiespeichern-staerkt-die-nachfrageprognose-fuer-angeschlagenes-lithium-ce7e59d9d089ff27

https://goldinvest.de/lithium-vor-der-trendwende-wie-energiespeicher-rechenzentren-den-markt-2026-vom-ueberangebot-ins-defizit-drehen/

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/die-almonty-industries-aktie-bleibt-vom-wolframerz-geschaeft-gestuetzt/69775151

https://www.onvista.de/aktien/Almonty-Industries-Aktie-CA0203987072



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.chariotcorporation.com/



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wolfram- und Lithiumengpass voraus? Wie Chariot Resources in die globale Batterie-Lieferkette vorstößt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498,CA0203987072