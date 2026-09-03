Nach einer Rally von mehr als 40 % in einem Monat nimmt sich die Aktie von Almonty Industries derzeit eine kleine Auszeit. Diese dürfte nicht lange anhalten. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial bei dem führenden westlichen Wolframproduzenten. Zudem ist in den USA zuletzt ein Exportverbot für Wolframschrott in Kraft getreten. Denn das Land verfügt über keine produzierende Mine - das will Almonty bald ändern - und braucht den Rohstoff unter anderem für Munition, Raketen und Halbleiter. Ebenfalls gefragt war in den vergangenen Wochen die Aktie von Verbio. Das Kursplus von 33 % im laufenden Jahr ist aus Sicht von Analysten noch nicht genug. Sie sehen noch mehr Potenzial. Kurstreiber ist unter anderem die US-Expansion. Und was macht Renk? Analysten raten zum Kauf und die Produktion wird kräftig ausgebaut. Doch die Aktie konnte davon zuletzt nicht profitieren.

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