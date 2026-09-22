Die Almonty-Aktie hat zum Wochenauftakt um +5,92% zugelegt und sich auf 14,66 US$ erholt. Seit dem Rekordhoch bei rund 24,41 US$ beträgt der Rückgang dennoch etwa -40%. Jetzt muss sich zeigen, ob die jüngste Gegenbewegung bereits den Beginn einer nachhaltigen Bodenbildung markiert. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Der Kurs der Almonty-Aktie konnte im August aus dem vorherigen Abwärtstrendkanal ausbrechen und anschließend bis an die Widerstandszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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