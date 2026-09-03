Chariot Resources: Geologen rücken bei Iganna an - folgt jetzt der 1.500-Meter-Bohrtest?

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Chariot Resources Limited (WKN A3EWMX | ISIN AU0000294498) hat den Start eines geologischen Kartierungsprogramms im Projektgebiet Iganna im Bundesstaat Oyo, Nigeria, bekannt gegeben. Durchgeführt und finanziert wird das Programm von Hong Kong ZhongNuo Energy Limited ("ZhongNuo") auf eigene Kosten. Grundlage ist das am 18. August 2026 bekannt gegebene verbindliche Term Sheet zwischen Chariot, C&D (Hainan) Co., Ltd, ZhongNuo und C&C Minerals Limited.
Das Programm umfasst das gesamte Iganna-Lizenzgebiet EL 35516 mit einer Fläche von rund 23,8 km². Die Arbeiten sollen etwa 15 Tage dauern. Anschließend will ZhongNuo für weitere rund 15 Tage ein Kartierungsprogramm im Projektgebiet Fonlo durchführen und zugleich die Untersuchung prioritärer Ziele bei Iganna fortsetzen.
Pegmatitgänge und Mineralisierungsanomalien im Fokus
Die Feldteams von ZhongNuo sollen oberflächennahe Pegmatitgänge im gesamten Lizenzgebiet verfolgen und abgrenzen. Zudem sollen die an der Oberfläche sichtbaren Gänge systematisch beprobt und untersucht sowie ihre Fundorte dokumentiert werden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Untersuchung identifizierter Anomalien der Mineralisierung. Vertreter von C&C Minerals werden die Feldteams während des gesamten Programms begleiten.
Die Kartierung bei Iganna soll das gesamte Lizenzgebiet abdecken und voraussichtlich rund 15 Tage in Anspruch nehmen. Danach steht Fonlo auf dem Arbeitsplan. Gleichzeitig sollen zusätzliche vorrangige Ziele innerhalb von Iganna untersucht werden.
Ergebnisse sollen Projektauswahl vorbereiten
Die geplanten Arbeiten sollen die Grundlage für die Auswahl eines Projekts aus den Gebieten Fonlo, Iganna und Saki bilden. Diese Auswahl ist Teil der am 18. August 2026 angekündigten Vereinbarung.
Sollte ZhongNuo ein Projekt auswählen und einen endgültigen Vertrag abschließen, wird das Unternehmen dort ein Diamantkernbohrprogramm mit einer Mindestlänge von 1.500 Metern finanzieren und durchführen. Damit könnte die derzeitige Kartierungsphase in eine weiterführende Untersuchung eines ausgewählten Projektgebiets übergehen.
Chariot will Untersuchungsergebnisse nach JORC melden
Chariot kündigt an, eingehende Untersuchungsergebnisse und Analysewerte nach Erhalt, Überprüfung und Auswertung gemäß dem JORC Code und den ASX Listing Rules zu veröffentlichen.
Quellen / Referenzen
https://www.chariotcorporation.com/announcements
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Chariot Resources
ISIN: AU0000294498?
WKN: A3EWMX
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Enthaltene Werte: AU0000294498
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