China sichert sich Zugriff auf afrikanisches Lithium - ein Nigeria-Deal mit Signalwirkung

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Während westliche Autobauer auf heimische Lieferketten drängen, greifen chinesische Konzerne in Westafrika zu

Die globale Lithium-Lieferkette ist seit Jahren Gegenstand geopolitischer Auseinandersetzungen. Während westliche Regierungen und Automobilhersteller mit Förderprogrammen und Local-Content-Vorgaben versuchen, Abhängigkeiten von einzelnen Regionen zu reduzieren, expandieren chinesische Rohstoffkonzerne parallel in neue Fördergebiete - zuletzt verstärkt in Westafrika. Etablierte Produzenten wie Albemarle (WKN: 890167 | ISIN: US0126531013) verfügen bereits über integrierte Förder- und Verarbeitungskapazitäten in mehreren Weltregionen und gelten als Referenzgrößen für den Aufbau vertikal integrierter Lithium-Lieferketten.

Vor diesem Hintergrund erhält eine aktuelle Vereinbarung zwischen einem australischen Explorer und drei chinesischen Partnern zusätzliche Relevanz.

Bindendes Term-Sheet mit drei chinesischen Partnern

Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat nach eigenen Angaben ein bindendes Term-Sheet mit drei chinesischen Unternehmen unterzeichnet, das ein partnerfinanziertes Explorations- und Probeabbauprogramm für Teile seines nigerianischen Lithiumportfolios vorsieht. Zu den Partnern zählen C&D (Hainan), eine Tochtergesellschaft von Xiamen C&D (SSE: 600153), Hong Kong ZhongNuo Energy (HKG: 3633) sowie C&C Minerals.

Im Rahmen der Vereinbarung sollen zunächst drei Projektgebiete - Fonlo, Iganna und Saki - bewertet werden. Bei positivem Ausgang sieht die Struktur ein sogenanntes Direct-Shipping-Ore-Modell (DSO) vor, bei dem gefördertes Erz ohne umfangreiche eigene Weiterverarbeitung direkt an Abnehmer verschifft werden kann - ein Modell, das insbesondere für kleinere Explorationsunternehmen mit begrenzten Kapitalressourcen einen schnelleren Weg zu ersten Einnahmen bieten kann.

Einordnung im geopolitischen Kontext

China kontrolliert bereits einen erheblichen Anteil der globalen Lithium-Weiterverarbeitungskapazitäten und hat in den vergangenen Jahren gezielt in Rohstoffvorkommen außerhalb seines Staatsgebiets investiert, um seine Position in der vorgelagerten Wertschöpfungskette zu sichern. Für westafrikanische Länder wie Nigeria bedeutet dies einerseits Kapitalzufluss und Beschäftigungseffekte, andererseits eine zunehmende Verflechtung mit chinesischen Abnehmerstrukturen - ein Muster, das sich in den vergangenen Jahren bereits bei anderen Rohstoffen wie Kobalt und Seltenen Erden beobachten ließ.

Für Chariot Resources ergibt sich aus der Partnerschaft vor allem eine Finanzierungskomponente: Partnerfinanzierte Explorationsprogramme reduzieren den Kapitalbedarf des Unternehmens selbst, gehen jedoch typischerweise mit Beteiligungs- oder Abnahmerechten der finanzierenden Partner einher, deren genaue Konditionen im weiteren Verlauf noch zu konkretisieren sind.

Portfolio-Kontext

Das nigerianische Portfolio bildet neben den US-Projekten in Nevada und Wyoming das zweite Standbein von Chariot Resources. Die Nigeria-Assets umfassen mehrere Projektcluster mit nach Unternehmensangaben hochgradigen Hartgestein-Vorkommen (LCT-Pegmatite), während in den USA vor allem tonsteingebundene Lithiumvorkommen im Fokus stehen. Diese Kombination aus zwei geologisch unterschiedlichen Lagerstättentypen auf zwei Kontinenten unterscheidet Chariot von vielen Einzelprojekt-Explorern im Sektor.

Quellen / Referenzen



https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/chariot-secures-chinese-backing-for-nigerian-lithium-43966

https://discoveryalert.com.au/lithium-discovery-nigeria-chariot-resources-pegmatite/

https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/chariot-poised-to-advance-lithium-partnership-with-greatpower-40645

https://www.wallstreet-online.de/aktien/albemarle-aktie



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Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

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Enthaltene Werte: US0126531013,XS0119033XXX,AU0000294498