9,17 Milliarden US-Dollar NPV und Evolution Mining an Bord: Warum jetzt auch der Nachbar von Nevada North interessant wird

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"It is time to get constructive on lithium again." Mit dieser bemerkenswerten These beginnt ein jüngst veröffentlichter Investmentreport über Surge Battery Metals. Bemerkenswert deshalb, weil der Autor Lithium keineswegs als ewige Wachstumsstory betrachtet. Im Gegenteil: Er erinnert ausdrücklich an die massive Kapitalvernichtung des vergangenen Zyklus - und argumentiert dennoch, dass sich das Verhältnis zwischen Nachfrage, Angebot und Investorenstimmung nun wieder verschieben könnte.

Im Mittelpunkt steht Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096). Das Unternehmen verfügt in Nevada inzwischen über Projektkennzahlen, die weit über eine typische frühe Explorationsstory hinausgehen. Gleichzeitig könnte genau diese Entwicklung erklären, warum auch kleinere Explorer im Umfeld des Nevada North Lithium Project wieder stärker in den Fokus rücken.

Vom Lithium-Crash zurück zur Knappheitsfrage

Kaum ein Rohstoff hat Anlegern zuletzt so deutlich gezeigt, wie brutal Zyklen verlaufen können. Der Report verweist auf den rund 90-prozentigen Einbruch der Lithiumcarbonatpreise nach dem vergangenen Boom sowie auf den Kursverlust von Albemarle (ISIN: US0126531013): Vom Hoch 2022 bis zum Tief 2025 verlor die Aktie rund 83 Prozent.

Nun lautet die These des Autors: "Now is the opposite." Als Gründe nennt der Report stärkeres Nachfragewachstum und vor allem die Schwierigkeiten, neue westliche Lithiumkapazitäten im heutigen Kapitalmarktumfeld zu finanzieren.

Gerade dieser zweite Punkt ist entscheidend. Nachfrage allein schafft noch keine Knappheit. Treffen jedoch steigender Bedarf, lange Entwicklungszeiten, hoher Kapitalbedarf sowie technische und regulatorische Hürden auf eine begrenzte Zahl finanzierbarer westlicher Projekte, kann sich die Angebotsseite schnell zum Engpass entwickeln.

Damit rückt Nevada stärker ins Blickfeld.

10,51 Millionen Tonnen LCE: Nevada North erreicht eine neue Größenordnung

Das Nevada North Lithium Project von Surge hat sich deutlich über die klassische Frühphasen-Exploration hinausentwickelt.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung weist eine auf eine Tagebaugrube begrenzte Measured-&-Indicated-Ressource von rund 10,51 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) bei durchschnittlich 3.007 ppm Lithium aus. Die aktualisierte Mineralressource wurde von unabhängigen qualifizierten Fachleuten von RESPEC erstellt, die auch die zugrunde liegende Datenbank geprüft haben.

Noch auffälliger sind die vorläufigen Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Die PEA von Surge weist einen Nachsteuer-NPV8 von 9,17 Milliarden US-Dollar, eine Nachsteuer-IRR von 22,8 Prozent und Betriebskosten von 5.243 US-Dollar je Tonne LCE aus. Grundlage ist ein angenommener LCE-Preis von 24.000 US-Dollar je Tonne.

Diese Zahlen sind allerdings mit der nötigen Vorsicht zu betrachten: Die PEA ist vorläufig und berücksichtigt auch Inferred Resources, die geologisch noch zu spekulativ sind, um als Mineral Reserves eingestuft zu werden.

Auch auf Unternehmensebene hat das Projekt einen bedeutenden Partner gewonnen. Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) hat seinen vereinbarten Finanzierungsbeitrag abgeschlossen und hält nun 32,5 Prozent an Nevada North Lithium LLC; Surge hält 67,5 Prozent. Das Bohrprogramm 2026 soll zusätzliche Daten für Minenplanung, Hydrogeologie, Geotechnik und metallurgische Optimierung liefern. Laut Surge bleibt die PFS für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Damit verändert sich die zentrale Frage: Nicht mehr nur die Größe der Lithiumressource steht im Mittelpunkt, sondern ob sie technisch, finanziell und kommerziell in ein tragfähiges Bergbauprojekt überführt werden kann.

Und was ist mit dem Gebiet direkt daneben?

Hier kommt Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) ins Spiel.

Sienna kontrolliert zwei Lithiumliegenschaften neben dem Nevada-North-Projekt. Das Elko Lithium Project umfasst rund 1.840 zusammenhängende Acres, das neuere Cave Creek Lithium Project weitere rund 1.230 Acres.

Entscheidend ist jedoch die Abgrenzung: Das macht Sienna nicht automatisch zum "nächsten Surge". Die 10,51 Millionen Tonnen LCE gehören zu Nevada North. Weder diese Ressource noch die dort festgestellten Lithiumgehalte können über Grundstücksgrenzen hinweg auf Sienna übertragen werden. Auf Siennas benachbarten Projekten wurde bislang keine vergleichbare Lithiumressource definiert.

Genau daraus entsteht jedoch ein interessanter Kontrast für Anleger.

Surge bietet bereits Zugang zu einer definierten Ressource, vorläufigen Wirtschaftlichkeitsdaten, einem etablierten Joint-Venture-Partner und einem fortgeschrittenen Entwicklungsprogramm. Sienna steht dagegen wesentlich früher auf der Explorationskurve. Das Risiko ist entsprechend deutlich höher - zugleich kontrolliert das Unternehmen Flächen unmittelbar neben einem Projekt, dessen Größenordnung und Entwicklungsprofil inzwischen wesentlich klarer geworden sind.

Jetzt muss Sienna selbst liefern

Für Sienna reduziert sich die Investmentthese deshalb auf eine einfache, aber entscheidende Frage: Was befindet sich tatsächlich im eigenen Boden?

Laut Unternehmenspräsentation vom Mai ist Sienna für mehrere geplante Bohrprogramme finanziert und arbeitet an Programmen für seine Lithium- und Goldliegenschaften in Nevada.

Die nächsten Explorationsschritte werden damit entscheidend. Lage allein schafft noch keinen geologischen oder wirtschaftlichen Wert. Erst Bohrungen, Analyseergebnisse und anschließende technische Arbeiten können zeigen, ob Siennas eigene Projekte eine Lithiummineralisierung mit ausreichender Größe und Qualität aufweisen, um weitere Investitionen zu rechtfertigen.

Fazit

Nach dem drastischen Lithium-Crash könnte sich die Aufmerksamkeit der Anleger langsam wieder von Überkapazitäten zur langfristigen Versorgung verschieben. Nevada North zeigt, warum: 10,51 Millionen Tonnen LCE in der Measured-&-Indicated-Kategorie, ein vorläufiger Nachsteuer-NPV8 von 9,17 Milliarden US-Dollar und Evolution Mining mit 32,5 Prozent an der Projektgesellschaft verleihen dem Projekt eine Größenordnung, die im westlichen Lithiumsektor Aufmerksamkeit verdient.

Sienna sitzt daneben - aber noch ganz am Anfang. Es besteht keine kommerzielle Verbindung zu Surge oder Evolution Mining, und die Ergebnisse von Nevada North lassen sich nicht auf Siennas Projekte übertragen. Entscheidend werden deshalb die eigenen Explorationsprogramme, Bohrungen und Analyseergebnisse.

Für Anleger ist genau das der Punkt, den es nun zu beobachten gilt: Kann Sienna auf seinen eigenen Flächen geologisch relevante Lithiummineralisierung nachweisen? Sollte Lithium tatsächlich in einen neuen Zyklus eintreten, könnten Flächen rund um zunehmend validierte westliche Projekte stärker beachtet werden - doch bei Sienna muss der Bohrer die These erst noch bestätigen.

Quellen

https://www.siennaresourcesinc.com/

https://surgebatterymetals.com/investors/presentation

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ISIN: CA82621E2050

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