Mehr als 3x Lithium-Nachfrage bis 2040: Warum Sienna Resources in Nevada gleich zwei völlig verschiedene Wege testet

Anzeige / Werbung

Lithium könnte innerhalb der kommenden anderthalb Jahrzehnte den stärksten Nachfrageanstieg aller großen Energiewende-Mineralien erleben. Die Internationale Energieagentur erwartet in ihrem aktuellen Global Critical Minerals Outlook 2026, dass sich die weltweite Lithiumnachfrage bis 2040 gegenüber heute mehr als verdreifacht. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wuchs die Nachfrage im Durchschnitt um rund 25% pro Jahr.

Für Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) ist dabei besonders interessant, dass das Unternehmen in Nevada nicht nur auf ein einziges geologisches Lithium-Modell setzt. Im Norden des Bundesstaates liegen Cave Creek und Elko innerhalb des entstehenden Tonstein-Distrikts rund um Surge Battery Metals. Weiter südlich untersucht Sienna im Clayton Valley gemeinsam mit Partnern dagegen tiefe Lithiumsolen - vollständig umgeben von einem Projektgebiet, in dem SLB bereits Direct Lithium Extraction demonstriert hat. Zwei Regionen, zwei Technologien, derselbe Rohstoff.

Surge bohrt jetzt nicht mehr nur für mehr Lithium

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) hat am 22. September sein neues 2026/27-Bohrprogramm auf dem Nevada North Lithium Project gestartet. Der unmittelbare Nachbar von Siennas Elko-County-Projekten besitzt inzwischen eine gemessene und angezeigte Ressource von 657,5 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 3.007 ppm Lithium. Darin stecken rund 10,5 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent.

Interessant ist, wofür Surge mittlerweile bohrt. Ein Teil des Programms dient noch der weiteren Definition der Ressource. Daneben werden aber Bohrungen für Tagebauplanung, mögliche Infrastrukturflächen, Hydrogeologie, Wasserversorgung und geotechnische Untersuchungen durchgeführt. Die Daten sollen bereits in eine spätere Bankable Feasibility Study einfließen.

Damit hat Nevada North eine neue Phase erreicht: Die Frage lautet nicht mehr nur, wie viel Lithium vorhanden ist, sondern wie daraus eines Tages eine Mine gebaut werden könnte.

99,95% Batteriequalität verändern die technische Diskussion

Nur eine Woche vor dem Bohrstart meldete Surge einen weiteren Schritt. Aus Material von Nevada North wurde Lithiumcarbonat hergestellt und anschließend auf eine gemeldete Reinheit von 99,95% Li2CO3 veredelt.

Kemetco produzierte zunächst ein Produkt mit 99% Reinheit aus einer Mischprobe des Projekts. Chemshift Technologies veredelte einen Teil anschließend auf Batteriequalität. Surge sieht darin den Nachweis einer durchgängigen Prozesskette vom Gestein bis zum batteriefähigen Produkt mit konventionellen Verfahrensschritten. Die Tests ersetzen noch keinen industriellen Betrieb, reduzieren aber nach Angaben des Unternehmens technische Unsicherheiten vor den nächsten Studienphasen.

Für Sienna ist die Entwicklung geografisch besonders relevant. Das 1.231 Acres große Cave Creek Lithium Project und das rund 1.828 Acres große Elko Lithium Project liegen direkt an der Landposition von Nevada North und werden von Sienna als nahezu von ihr umschlossen beschrieben.

Die Ressourcen und metallurgischen Ergebnisse von Surge können selbstverständlich nicht auf Siennas Flächen übertragen werden. Sienna benötigt eigene Explorationsdaten. Doch der unmittelbare Distrikt entwickelt sich inzwischen von einer reinen Explorationstory in Richtung Ingenieurs- und Projektplanung.

Im Clayton Valley funktioniert Lithium völlig anders

Siennas zweite Lithiumgeschichte hat mit Tonstein kaum etwas gemeinsam. Das Clayton Valley Deep Basin Lithium Brine Joint Venture umfasst 115 Claims auf rund 2.300 Acres. Nach Angaben von Sienna liegt das gesamte Landpaket innerhalb und vollständig umgeben von den Lithiumflächen von SLB und Pure Energy Minerals.

Hier würde Lithium nicht aus festem Gestein gewonnen, sondern aus unterirdischen Solen. Entscheidend wären deshalb andere Faktoren: Tiefe und Mächtigkeit potenzieller Aquifere, Lithiumkonzentration, Durchlässigkeit und die chemischen Eigenschaften der Flüssigkeit.

Und genau im Clayton Valley arbeitet SLB (ISIN: AN8068571086) an einer Technologie, die diese Form der Lithiumgewinnung grundlegend verändern könnte.

SLB meldet 96% Rückgewinnung - ohne klassische Verdunstungsbecken

SLB betreibt dort eine Demonstrationsanlage für Direct Lithium Extraction. Das Unternehmen meldete eine verifizierte Rückgewinnungsrate von bis zu 96% Lithium aus Sole. Nach eigenen Angaben produziert das integrierte Verfahren Lithium bis zu 500-mal schneller als klassische Verdunstungsmethoden und benötigt nur rund 10% der Fläche.

Die Anlage arbeitet allerdings nur mit etwa einem Zehntel der Größe einer geplanten kommerziellen Anlage. Auch hier gilt daher: Eine erfolgreiche Demonstration ist noch keine voll entwickelte kommerzielle Produktion.

Sie zeigt aber, warum tiefe Solen wieder interessanter werden können. Neue Extraktionstechnologien könnten Ressourcen erschließen, die mit jahrzehntelanger Verdunstungstechnik schwieriger oder langsamer zu entwickeln wären.

Sienna besitzt damit zwei völlig unterschiedliche Lithiumoptionen

Genau darin liegt die ungewöhnliche Position von Sienna. Cave Creek und Elko befinden sich innerhalb eines sedimentären Lithiumdistrikts, in dem Surge inzwischen Ressource, Batterieprodukt und ein Bohrprogramm für die technische Minenplanung verbindet.

Im Clayton Valley untersucht Sienna dagegen mit seinen JV-Partnern tiefe Solen innerhalb eines Gebiets, in dem SLB bereits eine vollkommen andere Gewinnungstechnologie erprobt hat.

Keine dieser geografischen Beziehungen belegt eine Ressource auf Siennas eigenen Grundstücken. Und beide Ansätze befinden sich bei Sienna noch in frühen Explorationsstadien.

Aber sie beantworten dieselbe langfristige Frage auf zwei völlig verschiedene Arten: Woher könnte das zusätzliche Lithium kommen, wenn sich die weltweite Nachfrage bis 2040 tatsächlich mehr als verdreifacht?

Die IEA-Prognose liefert den Markt. Surge und SLB zeigen zwei technologische Wege. Sienna besitzt Projekte in beiden geologischen Welten.

Quellen

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/market-overview

https://surgebatterymetals.com/news/surge-announces-start-of-2026-27-drill-program-at-nevada-north-lithium-project-in-support-of-the-bankable-feasibility-study-(bfs)

https://surgebatterymetals.com/news/surge-announces-99.95-battery-grade-lithium-carbonate-from-nevada-north

https://www.slb.com/newsroom/press-release/2024/slb-achieves-breakthrough-results-in-sustainable-lithium-production

https://www.siennaresources.com/2026/01/sienna-resources-enters-into-joint-venture-agreement-to-test-the-deep-basin-lithium-brine-discovery-potential-in-clayton-valley-nevada/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources Inc" oder "Nebenwerte".

Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

Disclaimer/Risikohinweis Sienna Resources Inc

Interessenkonflikte: Mit Sienna Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sienna Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sienna Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sienna Resources einsehen: Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Sienna Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mehr als 3x Lithium-Nachfrage bis 2040: Warum Sienna in Nevada gleich zwei völlig verschiedene Wege testet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AN8068571086,CA86882X1096,CA82621E2050