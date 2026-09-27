99,95% Batteriequalität bei Surge: Warum Sienna Resources mitten in Nevadas Lithium-Wettlauf liegt

Anzeige / Werbung

Bei Lithium reicht eine große Ressource allein nicht aus. Entscheidend ist, ob sich der Rohstoff technisch so aufbereiten lässt, dass am Ende ein Produkt entsteht, das Batteriehersteller tatsächlich verwenden können. Genau an dieser Stelle hat Surges Nevada North Lithium Project gerade einen wichtigen Schritt gemacht.

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) meldete am 15. September, dass aus Erz des Nevada-North-Projekts Lithiumcarbonat mit einer gemeldeten Reinheit von 99,95% Li2CO3 hergestellt wurde. Damit wurde erstmals eine durchgängige Prozesskette vom geförderten Ausgangsmaterial bis zum batteriefähigen Endprodukt demonstriert.

Für Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) ist die Nachricht besonders interessant, weil seine beiden Elko-County-Lithiumprojekte direkt an Nevada North grenzen und nach Unternehmensangaben nahezu von der größeren Surge-Landposition umschlossen werden.

Surge beweist mehr als nur hohe Lithiumgehalte

Nevada North verfügt mittlerweile über eine gemessene und angezeigte Ressource von 10,51 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent bei durchschnittlich 3.007 ppm Lithium. Ein höhergradiger Kern enthält 6,7 Mio. Tonnen LCE bei 3.820 ppm.

Die neue metallurgische Meldung beantwortet nun eine andere Frage. Kemetco Research stellte zunächst ein Lithiumcarbonat mit 99% Reinheit direkt aus einer Nevada-North-Mischprobe her. Ein Teil dieses Materials wurde anschließend von Chemshift Technologies auf 99,95% Li2CO3 veredelt.

Surge spricht damit von einem vollständigen Flowsheet vom Erz bis zum Batterieprodukt unter Einsatz konventioneller Prozessschritte. Das reduziert nach Unternehmensangaben technische Risiken vor der geplanten Vormachbarkeitsstudie. Es ist allerdings noch kein Nachweis dafür, dass der Prozess bereits im kommerziellen Großmaßstab funktioniert.

Evolution Mining finanziert die nächste Entwicklungsstufe

Surge entwickelt Nevada North nicht allein. Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4), ein großer australischer Goldproduzent, hat insgesamt 10 Mio. CAD in das Projekt-Joint-Venture eingebracht, um die Vormachbarkeitsstudie zu finanzieren.

Nach Abschluss der vereinbarten Finanzierung hält Evolution 32,5% an Nevada North Lithium LLC, Surge verbleiben 67,5%. Die Vormachbarkeitsstudie soll noch im vierten Quartal 2026 vorliegen. Parallel startet ein neues Bohrprogramm, das nicht nur zusätzliche Ressourcen untersuchen soll, sondern bereits Daten für Hydrogeologie, Geotechnik, Minenplanung und eine spätere Bankable Feasibility Study liefern soll.

Nevada North bewegt sich damit Schritt für Schritt von der klassischen Exploration in Richtung Projektentwicklung.

Lithium Americas zeigt, wie die industrielle Stufe aussieht

Den nächsten Entwicklungsschritt kann man rund 500 Kilometer weiter westlich beobachten. Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) baut mit Thacker Pass bereits ein industrielles Lithium-Tonsteinprojekt in Nevada.

Thacker Pass verfügt über 44,5 Mio. Tonnen gemessene und angezeigte LCE-Ressourcen. Phase 1 ist auf eine nominale Produktion von 40.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat jährlich ausgelegt. Im August arbeiteten bereits mehr als 1.600 Beschäftigte auf der Baustelle; bis Jahresende sollen es über 2.000 sein. Der mechanische Abschluss bleibt für Ende 2027 vorgesehen.

Damit entsteht in Nevada erstmals eine industrielle Referenz dafür, wie großmaßstäbige Lithiumgewinnung aus sedimentärem Material technisch umgesetzt werden kann.

Sienna besitzt zwei Projekte mitten in diesem entstehenden Distrikt

Sienna kontrolliert in Elko County das 1.828 Acres große Elko Lithium Project sowie das 1.231 Acres große Cave Creek Lithium Project zu 100%. Beide grenzen direkt an Nevada North und werden von Sienna als nahezu von der größeren Surge-Landposition umschlossen beschrieben.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass die 10,51 Mio. Tonnen LCE, die hohen Gehalte oder die 99,95-prozentige Produktreinheit von Nevada North auf Siennas Flächen übertragen werden können. Jedes Projekt benötigt eigene Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und Ressourcendaten.

Aber der regionale Kontext verändert sich deutlich. Noch vor wenigen Jahren war Nevada North vor allem eine neue Lithiumentdeckung. Heute besitzt das Projekt eine große Ressource, einen finanzierenden Partner, laufende technische Studien und erstmals eine demonstrierte Prozesskette bis zum batteriefähigen Lithiumcarbonat. Sienna liegt mit zwei eigenen Projekten geografisch mitten in dieser Entwicklung.

Bei Sienna sind zudem nur 40 Mio. Aktien ausstehend und die Bilanz besitzt laut Aussagen des Managements ausreichend Cash, um die aktuellen Explorationsprojekte aus Eigenmitteln zu erschließen.

Von der Exploration bis zum Batterieprodukt

Thacker Pass zeigt bereits den industriellen Maßstab. Nevada North schließt gerade technische Lücken zwischen Ressource und möglicher Entwicklung. Sienna befindet sich noch am frühesten Punkt - der Frage, was die eigenen Flächen tatsächlich enthalten.

Genau deshalb ist Surges 99,95-Prozent-Ergebnis mehr als eine Labormeldung. Es zeigt, wie schnell sich ein Lithiumprojekt von Bohrergebnissen über Ressourcenschätzung und Metallurgie in Richtung industrieller Planung entwickeln kann.

Für Sienna ist jetzt der entscheidende nächste Schritt klar: eigene Explorationsdaten müssen zeigen, ob seine beiden ungewöhnlich positionierten Elko-County-Projekte tatsächlich Teil dieser größeren Lithiumgeschichte werden können.

Quellen

https://surgebatterymetals.com/news/surge-announces-99.95-battery-grade-lithium-carbonate-from-nevada-north

https://surgebatterymetals.com/news/surge-battery-metals-announces-2026-drill-program-to-accelerate-nevada-north-bankable-feasibility-study

https://lithiumamericas.com/news/news-details/2026/Lithium-Americas-Reports-Second-Quarter-2026-Results/default.aspx

https://lithiumamericas.com/thacker-pass/overview/default.aspx

https://www.siennaresources.com/2026/06/engages-terraquest-ltd-for-saskatchewan-airbourne-survey/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources Inc" oder "Nebenwerte".

Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

Disclaimer/Risikohinweis Sienna Resources Inc

Interessenkonflikte: Mit Sienna Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sienna Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sienna Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sienna Resources einsehen: Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Sienna Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 99,95% Batteriequalität bei Surge: Warum Sienna Resources mitten in Nevadas Lithium-Wettlauf liegt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000EVN4,CA86882X1096,CA53681J1030,CA82621E2050