SLB (NYSE: SLB) wird am 23. Oktober 2026 eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu besprechen, das am 30. September 2026 endet.

Die Telefonkonferenz soll um 9:30 Uhr amerikanische Ostküste beginnen, und um 7:00 Uhr amerikanische Ostküste soll eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen veröffentlicht werden.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wenden sich Zuhörer etwa 10 Minuten vor Beginn der Konferenz unter +1 (800) 715-9871 in Nordamerika oder +1 (646) 307-1963 außerhalb Nordamerikas an den Betreiber der Telefonkonferenz. Der Zugangscode lautet 3440360.

Zur gleichen Zeit wird ein Webcast der Telefonkonferenz unter https://events.q4inc.com/attendee/293449855 übertragen, bei dem nur zugehört werden kann. Zuhörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenz anmelden, um ihren Browser zu testen und sich für den Webcast zu registrieren. Nach Beendigung der Telefonkonferenz wird bis zum 30. Oktober 2026 unter www.slb.com/irwebcast eine Aufzeichnung zur Verfügung stehen, die durch Anwahl von +1 (800) 770-2030 in Nordamerika oder +1 (609) 800-9909 außerhalb Nordamerikas und Angabe des Zugangscodes 3440360 abgerufen werden kann.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260928750152/de/

Contacts:

Investoren

James R. McDonald SVP Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Medien

Josh Byerly SVP Communications

Moira Duff Director External Communications

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com