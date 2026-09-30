Vereinbarung mit ExxonMobil Moçambique, Limitada unterstützt Entwicklung von LNG-Tiefseeressourcen in Mozambique

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass das OneSubsea-Joint-Venture des Unternehmens einen Auftrag von ExxonMobil Moçambique, Limitada für seine Area-4-Partner (ENH, CNPC, ENI, KOGAS und XRG) erhalten hat, in dessen Rahmen Tiefseeproduktionssysteme für die erste Phase des Rovuma-Offshore-Flüssigerdgasprojekts in Mozambique bereitgestellt werden sollen.

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SLB OneSubsea joint venture has been awarded a contract by ExxonMobil Moçambique, Limitada, on behalf of its Area 4 partners, (ENH, CNPC, ENI, KOGAS and XRG), to deliver subsea production systems for the first phase of the offshore Rovuma LNG project in Mozambique.

Der Vertrag sieht die Bereitstellung von Subsea Trees, Verteilern, Leitungen und zugehörigen Steuersystemen vor, die eine effiziente Produktion aus dem Tiefseefeld unterstützen. SLB OneSubsea wird Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- sowie Installationsleistungen erbringen, wobei es seine Erfahrung bei der Bereitstellung von Unterseesystemen für komplexe Tiefseeentwicklungsprojekte weltweit nutzt.

"Der Erhalt dieses Auftrags demonstriert unsere Fähigkeit, integrierte Unterseelösungen zu liefern, die Kunden helfen, die Entwicklung zu beschleunigen und den durch Tiefseesysteme generierten Wert zu maximieren", sagte Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer, SLB OneSubsea. "Das Rovuma-Projekt repräsentiert eine wichtige Gelegenheit für den wachsenden Flüssigerdgassektor Mozambiques, und wir freuen uns darauf, unsere langjährige Beziehung mit ExxonMobil in Afrika fortzusetzen und unsere bewährte Technologie und Expertise in diese wichtige Phase der Entwicklung und darüber hinaus einzubringen."

Zur Unterstützung des Projekts beabsichtigt SLB OneSubsea, einen Servicestützpunkt in Mozambique zu etablieren, um Betreiber in der Region zu bedienen. Die Anlage wird lokale Schulungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die Entwicklung regionaler Lieferketten unterstützen.

Zentrale Aspekte

SLB OneSubsea hat einen Auftrag für Unterseeproduktionssysteme von ExxonMobil Moçambique, Limitada für Phase 1 des Rovuma-Flüssigerdgasprojekts erhalten.

Der Auftrag umfasst Subsea Trees, Verteiler, Leitungen und Steuersysteme sowie Unterstützung bei der Installation.

Das Projekt unterstützt die Tiefseeproduktion im expandierenden Offshore-Sektor in Mozambique.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.com.

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