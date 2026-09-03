Die Almonty-Aktie ist am starken Widerstand bei 19 US$ erneut abgeprallt und hat daraufhin um -12,68% korrigiert. Gleichzeitig haben RSI und MACD auf Tagesbasis bärische Crossover ausgebildet. Damit stellt sich nun die Frage, ob der Rücksetzer lediglich eine Korrektur darstellt oder sich der Abwärtsdruck weiter verstärkt. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie scheiterte erneut an der Marke von 19 US$. Damit bestätigt sich der Widerstandsbereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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