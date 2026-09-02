Almonty gehört 2026 zu den stärksten Rohstoff-Aktien überhaupt. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, allein im August ging es um knapp +60% nach oben. Jetzt kommt neuer Rückenwind von Jefferies. Die Investmentbank startet die Bewertung mit "Buy" und sieht noch deutlich Luft nach oben. Hinter der Rally steckt vor allem ein Metall, das für den Westen immer wichtiger wird. Jefferies sieht noch fast +50% Potenzial Jefferies hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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