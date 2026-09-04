BYD rollt den internationalen Automarkt mit einer richtig heftigen Exportwelle auf und bringt damit andere Autobauer und auch nahezu die gesamte westliche Konkurrenz gehörig ins Schwitzen. Adidas feierte dank der Fußball-Weltmeisterschaft eine atemberaubende Umsatzparty und lässt die Mitbewerber weit hinter sich. Doch jetzt scheint die WM-Party vorbei zu sein. Kein Kurstreiber mehr, sondern eher Kursfrust. Doch anderswo sorgt ein seltener Rohstoff, ohne den moderne Rüstung und Technologie schlichtweg nicht funktionieren, für ein tiefes geopolitisches Beben. Almonty Industries bringt sich für dieses Szenario strategisch perfekt in Position. Warum das zweite Quartal bei allen drei Werten so extrem entscheidend war und wo jetzt die größten Chancen lauern, erfahren Sie in diesem Bericht. Lesen Sie unbedingt weiter, denn die Zahlen und News sprechen eine klare und teilweise extrem überraschende Sprache.
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