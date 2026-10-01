Ja, da kommt offenbar noch mehr. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich nach dem ersten Einbruch von rund -31% ausdrücklich vor einer bärischen Flagge und neuen Tiefs gewarnt. Genau diese Formation löst sich nun nach unten auf und die Aktie notiert bei aktuell 11,62 € bereits unter der wichtigen Marke von 11,94 €. Damit wird der nächste Abwärtsimpuls aktiviert, der im ungünstigen Fall nochmals rund -31% kosten könnte. Sangdong muss jetzt liefern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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