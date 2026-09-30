Nach dem starken Lauf bis auf über 24 US$ hat die Almonty-Aktie inzwischen ordentlich korrigiert und steht nur noch bei rund 13,20 US$. Das sieht auf den ersten Blick natürlich erstmal deutlich schwächer aus. Im größeren Bild ist die Bewegung aber noch nicht komplett aus dem Ruder gelaufen. Weiter unten wartet eine Zone, die der Aktie schon einmal den Rücken freigehalten hat und sollte es dort erneut drehen, könnte daraus sogar ein Doppelboden entstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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