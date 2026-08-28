The following instruments on XETRA do have their first trading 27.08.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2026Aktien1 US0012012011 AGL Energy Ltd. ADR2 US05537Y3045 BDO Unibank Inc. ADR3 CA08986A1084 Bighorn Metals Corp.4 US1512601063 Cementos Argos S.A. ADR5 US23308M1027 DCC Energy PLC ADR6 US2607371018 Downer EDI Ltd. ADR7 US27916L1098 Ecora Royalties Plc ADR8 US4650744091 Israel Discount Bank Ltd. ADR9 AU0000480XXX Predictive Discovery Ltd. DEF.10 US45577X1054 PT Indofood Sukses Makmur TBK ADR11 US69368D1028 Vale Indonesia TBK ADR12 BG1100011193 Eleven Capital AD13 PLEONTW00016 Euvic S.A.14 GB00BJ00Z303 North American Income Trust PLC15 IL0011328858 The Trendlines Group Ltd.16 JP3389680004 Japan Material Co. Ltd.Anleihen1 FR001401AXXX COFIROUTE2 DE000AAR0XXX Aareal Bank AG3 AU3FN0113XXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG7 XS3485481XXX Grenke Finance PLC8 XS3486811XXX International Bank for Reconstruction and Development9 XS3487947XXX International Bank for Reconstruction and Development10 US676167CXXX Oesterreichische Kontrollbank AG11 XS3486705XXX ANZ New Zealand [Intl] Ltd.12 BE0390373XXX Groupe Bruxelles Lambert S.A.13 FR001401AXXX Ile-de-France Mobilités14 XS3482868XXX Sveafastigheter AB15 DE000HV2AXXX UniCredit Bank GmbH16 FR001401AXXX Klépierre S.A.17 US760942BXXX Uruguay, Republik18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale