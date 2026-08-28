The following instruments on XETRA do have their first trading 27.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2026
Aktien
1 US0012012011 AGL Energy Ltd. ADR
2 US05537Y3045 BDO Unibank Inc. ADR
3 CA08986A1084 Bighorn Metals Corp.
4 US1512601063 Cementos Argos S.A. ADR
5 US23308M1027 DCC Energy PLC ADR
6 US2607371018 Downer EDI Ltd. ADR
7 US27916L1098 Ecora Royalties Plc ADR
8 US4650744091 Israel Discount Bank Ltd. ADR
9 AU0000480XXX Predictive Discovery Ltd. DEF.
10 US45577X1054 PT Indofood Sukses Makmur TBK ADR
11 US69368D1028 Vale Indonesia TBK ADR
12 BG1100011193 Eleven Capital AD
13 PLEONTW00016 Euvic S.A.
14 GB00BJ00Z303 North American Income Trust PLC
15 IL0011328858 The Trendlines Group Ltd.
16 JP3389680004 Japan Material Co. Ltd.
Anleihen
1 FR001401AXXX COFIROUTE
2 DE000AAR0XXX Aareal Bank AG
3 AU3FN0113XXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 XS3485481XXX Grenke Finance PLC
8 XS3486811XXX International Bank for Reconstruction and Development
9 XS3487947XXX International Bank for Reconstruction and Development
10 US676167CXXX Oesterreichische Kontrollbank AG
11 XS3486705XXX ANZ New Zealand [Intl] Ltd.
12 BE0390373XXX Groupe Bruxelles Lambert S.A.
13 FR001401AXXX Ile-de-France Mobilités
14 XS3482868XXX Sveafastigheter AB
15 DE000HV2AXXX UniCredit Bank GmbH
16 FR001401AXXX Klépierre S.A.
17 US760942BXXX Uruguay, Republik
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2026
Aktien
1 US0012012011 AGL Energy Ltd. ADR
2 US05537Y3045 BDO Unibank Inc. ADR
3 CA08986A1084 Bighorn Metals Corp.
4 US1512601063 Cementos Argos S.A. ADR
5 US23308M1027 DCC Energy PLC ADR
6 US2607371018 Downer EDI Ltd. ADR
7 US27916L1098 Ecora Royalties Plc ADR
8 US4650744091 Israel Discount Bank Ltd. ADR
9 AU0000480XXX Predictive Discovery Ltd. DEF.
10 US45577X1054 PT Indofood Sukses Makmur TBK ADR
11 US69368D1028 Vale Indonesia TBK ADR
12 BG1100011193 Eleven Capital AD
13 PLEONTW00016 Euvic S.A.
14 GB00BJ00Z303 North American Income Trust PLC
15 IL0011328858 The Trendlines Group Ltd.
16 JP3389680004 Japan Material Co. Ltd.
Anleihen
1 FR001401AXXX COFIROUTE
2 DE000AAR0XXX Aareal Bank AG
3 AU3FN0113XXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 XS3485481XXX Grenke Finance PLC
8 XS3486811XXX International Bank for Reconstruction and Development
9 XS3487947XXX International Bank for Reconstruction and Development
10 US676167CXXX Oesterreichische Kontrollbank AG
11 XS3486705XXX ANZ New Zealand [Intl] Ltd.
12 BE0390373XXX Groupe Bruxelles Lambert S.A.
13 FR001401AXXX Ile-de-France Mobilités
14 XS3482868XXX Sveafastigheter AB
15 DE000HV2AXXX UniCredit Bank GmbH
16 FR001401AXXX Klépierre S.A.
17 US760942BXXX Uruguay, Republik
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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