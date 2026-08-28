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Freitag, 28.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A2PJNJ | ISIN: GB00BJ00Z303 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
28.08.26 | 08:02
5,108 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
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NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
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BDO UNIBANK INC ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BDO UNIBANK INC ADR14,0000,00 %
BIGHORN METALS CORP0,3800,00 %
CEMENTOS ARGOS SA ADR13,0000,00 %
ELEVEN CAPITAL AD8,2600,00 %
EUVIC SA--
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD ADR--
JAPAN MATERIAL CO LTD11,2000,00 %
NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC5,1080,00 %
TRENDLINES GROUP LTD0,0320,00 %
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