|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AFYA LIMITED
|KYG011251066
|0,656 USD
|0,5648 EUR
|BANK FIRST CORPORATION
|US06211J1007
|0,5 USD
|0,4305 EUR
|BID CORPORATION LIMITED
|ZAE000216537
|6,15 ZAR
|0,3126 EUR
|EQ OYJ
|FI0009009617
|-
|0,26 EUR
|FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED
|AU000000FLT9
|0,12 AUD
|0,0722 EUR
|HIAB OYJ
|FI4000571013
|-
|1,17 EUR
|NORDEA BANK ABP
|FI4000297767
|-
|0,96 EUR
|NXP SEMICONDUCTORS NV
|NL0009538784
|1,014 USD
|0,8731 EUR
|PERENTI LIMITED
|AU0000061897
|0,0325 AUD
|0,0195 EUR
|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|IE00BKVD2N49
|0,74 USD
|0,6371 EUR
|SEB AB C
|SE0000120784
|11 SEK
|1,0172 EUR
|SPAREBANK 1 HELGELAND
|NO0010029804
|7,67 NOK
|0,6809 EUR
|STORA ENSO OYJ CL A
|FI0009005953
|-
|0,13 EUR
|STORA ENSO OYJ CL A RE-REG
|FI0009007603
|-
|0,13 EUR
|STORA ENSO OYJ CL R RE-REG
|FI0009007611
|-
|0,13 EUR
|TERVEYSTALO OYJ
|FI4000252127
|-
|0,32 EUR
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