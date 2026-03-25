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WKN: A2PUD0 | ISIN: AU0000061897 | Ticker-Symbol: FWG
Tradegate
23.03.26 | 12:06
1,100 Euro
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AUSTRALIEN
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PERENTI LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PERENTI LIMITED 5-Tage-Chart
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1,1801,20007:30
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5-Tage-Chart
AFYA
AFYA LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AFYA LIMITED12,700-2,31 %
BANK FIRST CORPORATION114,000,00 %
BID CORPORATION LIMITED19,6000,00 %
EQ OYJ10,400+0,48 %
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED6,750+2,27 %
HIAB OYJ42,5400,00 %
NORDEA BANK ABP14,485-5,33 %
NXP SEMICONDUCTORS NV170,00-0,87 %
PERENTI LIMITED1,100-1,79 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC369,45-0,43 %
SPAREBANK 1 HELGELAND14,676+0,11 %
TERVEYSTALO OYJ8,820-4,55 %
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