© Foto: OpenAINordea droht im größten Bankenprozess Dänemarks eine Rekordstrafe - Anleger fragen sich, wie teuer der alte Geldwäschefall noch wird.Die dänische Staatsanwaltschaft hat laut Berichten der Zeitung Ritzau, die sich auf Gerichtsakten berufen, im laufenden Geldwäscheverfahren vor dem Bezirksgericht Kopenhagen eine Geldstrafe von 6,6 Milliarden Dänischen Kronen (885 Millionen Euro) gegen Nordea gefordert. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2015 keine ausreichenden Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen und damit gegen die entsprechenden Gesetze verstoßen zu haben. Der Prozess läuft seit rund einem Jahr und gilt als der größte Strafprozess, der jemals in Dänemark …Den vollständigen Artikel lesen
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