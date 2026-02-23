Hinwil - Belimo hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich im zweistelligen Bereich gesteigert. Im laufenden Jahr sollen die Kapazitäten insbesondere in den USA weiter ausgebaut werden. Die Dividende wird deshalb nur leicht erhöht. Der Umsatz war bereits im Januar bekanntgegeben worden. Er kletterte um beinahe 19 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken und damit erstmals über die Milliarden-Grenze. Bereinigt um den negativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab