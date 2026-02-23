Hinwil - Belimo hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl den operativen als auch den Reingewinn gesteigert. Die Dividende soll entsprechend erhöht werden. Der operative Gewinn (EBIT) nahm um 28,6 Prozent auf 232,9 Millionen Franken zu, die entsprechende Marge stieg dabei um 1,6 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent. Die Verbesserung wurde möglich durch operative Hebel, Innovationskraft und einen vorteilhaften Produktmix, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
