NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen des KI-Riesen Nvidia und der noch diese Woche anstehende Börsengang von Anthropic dürften zur Wochenmitte das Geschehen an den US-Börsen dominieren.

Im vorbörslichen Handel waren Nvidia-Aktien gesucht mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Zulegen konnten in ihrem Sog auch Papiere anderer Chip-Hersteller für KI-Anwendungen wie Broadcom, Micron, AMD und Intel .

Diese vorbörslichen Kursgewinne ließen den technologielastigen Nasdaq 100 gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn um 0,6 Prozent auf 27.155 Punkte klettern. Damit würde er sich nach dem jüngst starken Kursrutsch weiter stabilisieren. Gleichwohl bleibt der Index nach der heftigen Korrektur angezählt.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial lag zur Wochenmitte dagegen mit 50.630 Zählern moderat im Minus. Im Leitindex sind die Großen aus der Technologiewelt nicht so schwer gewichtet.

Das Geschäft von Nvidia ist im letzten Quartal mit dem mittlerweile zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Für den Ex-Chef Jensen Huang wird es derweil keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.

Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt von Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.

"Der bislang größte und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten", konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google, Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Maßstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.

Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Aktien der Baumarktkette Lowe's sackten vorbörslich um 4,3 Prozent ab, die von Target fielen um 1,8 Prozent. Die Prognosen beider Unternehmen für den weiteren Geschäftsverlauf reichten den Anlegern nicht aus, hieß es im Handel./bek/mis

US0079031078, US87612E1064, US4581401001, US5486611073, US5949181045, US5951121038, US67066G1040, US8574771031, US2605661048, US6311011026, US02079K1079, US11135F1012, US03703U1079