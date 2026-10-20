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SI

WKN: A0M4Y7 | ISIN: CNE1000004F1 | Ticker-Symbol: SIY
Stuttgart
20.10.26 | 08:03
0,486 Euro
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Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
ASIEN
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5-Tage-Chart
SINOTRANS LTD 5-Tage-Chart
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AMERICAN TOWER
AMERICAN TOWER CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN TOWER CORPORATION163,50+0,15 %
ATREM SA11,840-2,63 %
BAB INC--
BANK OZK40,0300,00 %
BIRD CONSTRUCTION INC45,040-6,79 %
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION338,70+0,39 %
CF BANKSHARES INC29,9000,00 %
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LTD0,1230,00 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD1,027+0,84 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION119,15+0,25 %
DRI HEALTHCARE TRUST9,8340,00 %
ERIE INDEMNITY COMPANY210,00-3,67 %
FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC35,0450,00 %
INGREDION INC87,25+1,57 %
MATCH GROUP INC39,940+0,09 %
PERSHING SQUARE INC39,150-2,00 %
PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY318,00-1,24 %
RIVERVIEW BANCORP INC6,0000,00 %
RPM INTERNATIONAL INC88,84-1,27 %
SHOE STATION GROUP INC13,5200,00 %
SINOTRANS LTD0,4860,00 %
SKF AB B24,310-0,25 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST17,880-1,29 %
TORO COMPANY88,900,00 %
TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LTD0,0010,00 %
VERBREC LIMITED0,136+3,82 %
XCEL ENERGY INC67,00-0,74 %
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