|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERICAN TOWER CORPORATION
|US03027X1000
|1,79 USD
|EUR
|ANHUI CONCH CEMENT CO LTD ADR
|US0352431045
|0,096 USD
|EUR
|ATLAS COPCO AB A ADR
|US0492557063
|0,2792 USD
|EUR
|ATLAS COPCO AB B ADR
|US0492558053
|0,2792 USD
|0,249 EUR
|ATREM SA
|PLATREM00017
|2,16 PLN
|EUR
|BAB INC
|US0551831078
|0,01 USD
|EUR
|BANK OZK
|US06417N1037
|0,49 USD
|EUR
|BIRD CONSTRUCTION INC
|CA09076P1045
|0,07 CAD
|EUR
|CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
|US1442851036
|0,2 USD
|0,1783 EUR
|CF BANKSHARES INC
|US12520L1098
|0,09 USD
|EUR
|CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HO ...
|HK0308001558
|0,01 HKD
|EUR
|CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|HK1093012172
|0,18 HKD
|0,0204 EUR
|DOLLAR GENERAL CORPORATION
|US2566771059
|0,59 USD
|EUR
|DRI HEALTHCARE TRUST
|CA23344H1091
|0,11 CAD
|EUR
|ERIE INDEMNITY COMPANY
|US29530P1021
|1,4625 USD
|EUR
|ERIE INDEMNITY COMPANY
|US29530P1021
|1,463 USD
|EUR
|FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC
|US30779N1054
|0,25 USD
|EUR
|HUSQVARNA AB ADR
|US4481031015
|0,1681 USD
|EUR
|HUSQVARNA AB ADR
|US4481031015
|0,1681 USD
|0,1499 EUR
|INGREDION INC
|US4571871023
|0,83 USD
|EUR
|MATCH GROUP INC
|US57667L1070
|0,2 USD
|EUR
|MINERAL RESOURCES LIMITED ADR
|US6030511033
|0,594 USD
|EUR
|PERSHING SQUARE INC
|US71531U1025
|0,103 USD
|EUR
|PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
|US7404441047
|0,21 USD
|EUR
|RIVERVIEW BANCORP INC
|US7693971001
|0,02 USD
|EUR
|RPM INTERNATIONAL INC
|US7496851038
|0,57 USD
|0,5082 EUR
|SHOE STATION GROUP INC
|US8248891090
|0,17 USD
|EUR
|SINOTRANS LTD
|CNE1000004F1
|0,1618 HKD
|EUR
|SKF AB A
|SE0000108201
|3,75 SEK
|EUR
|SKF AB B
|SE0000108227
|3,75 SEK
|EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|EUR
|TORO COMPANY
|US8910921084
|0,39 USD
|EUR
|TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LTD
|HK0536032532
|0,037 HKD
|EUR
|VERBREC LIMITED
|AU0000125577
|0,0015 AUD
|EUR
|XCEL ENERGY INC
|US98389B1008
|0,593 USD
|EUR
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