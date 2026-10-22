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Gewinnsprung und Milliardenmarkt im Rücken - 40 Mio. USD Auftragsbestand durch Methan-Altlasten
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WKN: 852069 | ISIN: GB0007099541 | Ticker-Symbol: PRU
Xetra
21.10.26 | 17:35
10,870 Euro
+2,02 % +0,215
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Großbritannien 100
Europa 600
1-Jahres-Chart
PRUDENTIAL PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PRUDENTIAL PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,82510,92507:33
10,87010,87507:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACME UNITED
ACME UNITED CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACME UNITED CORPORATION56,00+2,75 %
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS7,130+0,42 %
AQUILA PART PROD COM SA0,2920,00 %
BRANDYWINE REALTY TRUST2,392-0,66 %
CENTRAL ASIA METALS PLC1,6500,00 %
CMB.TECH NV16,1200,00 %
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV ADR30,800+3,36 %
DANAOS CORPORATION140,00-0,71 %
DUNELM GROUP PLC11,000+0,92 %
EPIROC AB B19,770+0,71 %
FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED0,8100,00 %
INVESCO ASIA DRAGON TRUST PLC5,350+0,94 %
JOHN WILEY & SONS INC46,000+0,88 %
KESKO OYJ24,480-1,45 %
LENNAR CORPORATION69,48+0,46 %
MALAYAN BANKING BERHAD--
MORGAN SINDALL GROUP PLC46,800+0,43 %
NEW YORK TIMES COMPANY61,140,00 %
NICK SCALI LIMITED8,000-8,57 %
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS LIMITED0,4040,00 %
OUTOKUMPU OYJ4,856+1,76 %
PRUDENTIAL PLC10,870+2,02 %
PUUILO OYJ18,100-0,22 %
RICHELIEU HARDWARE LTD23,8000,00 %
RIDLEY CORPORATION LIMITED1,570-0,63 %
SARATOGA INVESTMENT CORP11,9000,00 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC160,50-0,12 %
TELEMATIC INTERACTIVE BULGARIA AD9,5000,00 %
THE ANDERSONS INC58,00-1,69 %
VERSANT MEDIA GROUP INC27,800-0,71 %
VILLAGE SUPER MARKET INC36,400-1,09 %
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