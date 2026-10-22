|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACME UNITED CORPORATION
|US0048161048
|0,16 USD
|EUR
|ADMIRAL GROUP PLC ADR
|US0071921078
|0,953 USD
|EUR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|FR0014005AL0
|-
|EUR
|AQUILA PART PROD COM SA
|RO7066ZEA1R9
|0,0145 RON
|EUR
|BANK MANDIRI PERSERO TBK ADR
|US69367U1051
|0,15 USD
|EUR
|BRANDYWINE REALTY TRUST
|US1053682035
|0,08 USD
|EUR
|CENTRAL ASIA METALS PLC
|GB00B67KBV28
|0,08 GBP
|EUR
|CHINA GAS HOLDINGS LTD ADR
|US1689351047
|0,638 USD
|EUR
|CMB.TECH NV
|BE0003816338
|0,43 USD
|EUR
|CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV ...
|US92540K1097
|0,1999 USD
|EUR
|CVS HEALTH CORPORATION CDR
|CA12683R1091
|0,1579 CAD
|0,1001 EUR
|DANAOS CORPORATION
|MHY1968P1218
|6 USD
|EUR
|DUNELM GROUP PLC
|GB00B1CKQ739
|0,285 GBP
|0,3398 EUR
|EPIROC AB A
|SE0015658109
|1,9 SEK
|EUR
|EPIROC AB ADR
|US29429L4023
|1,9 SEK
|EUR
|EPIROC AB B
|SE0015658117
|1,9 SEK
|EUR
|FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED
|JE00BD3QJR55
|0,0202 GBP
|0,0241 EUR
|INVESCO ASIA DRAGON TRUST PLC
|GB0004535307
|0,048 GBP
|EUR
|JOHN WILEY & SONS INC
|US9682232064
|0,3575 USD
|EUR
|JOHN WILEY & SONS INC CL B
|US9682233054
|0,3575 USD
|EUR
|KESKO OYJ
|FI0009000202
|-
|EUR
|KESKO OYJ A
|FI0009007900
|-
|EUR
|LENNAR CORPORATION
|US5260571048
|0,5 USD
|EUR
|LENNAR CORPORATION CL B
|US5260573028
|0,5 USD
|EUR
|MALAYAN BANKING BERHAD
|MYL1155OO000
|0,31 MYR
|EUR
|MORGAN SINDALL GROUP PLC
|GB0008085614
|0,55 GBP
|EUR
|NEW YORK TIMES COMPANY
|US6501111073
|0,23 USD
|EUR
|NICK SCALI LIMITED
|AU000000NCK1
|0,39 AUD
|EUR
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|AU000000NEC4
|0,03 AUD
|EUR
|OUTOKUMPU OYJ
|FI0009002422
|-
|EUR
|PRUDENTIAL PLC
|GB0007099541
|0,067 GBP
|EUR
|PRUDENTIAL PLC
|GB0007099541
|0,0671 GBP
|EUR
|PRUDENTIAL PLC
|GB0007099541
|0,0672 GBP
|EUR
|PRUDENTIAL PLC ADR
|US74435K2042
|0,0671 GBP
|EUR
|PRUDENTIAL PLC ADR
|US74435K2042
|0,0669 GBP
|EUR
|PUUILO OYJ
|FI4000507124
|-
|EUR
|RICHELIEU HARDWARE LTD
|CA76329W1032
|0,1566 CAD
|0,0992 EUR
|RIDLEY CORPORATION LIMITED
|AU000000RIC6
|0,0535 AUD
|EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,25 USD
|EUR
|SIMPSON MANUFACTURING CO INC
|US8290731053
|0,3 USD
|EUR
|SOCIETE GENERALE SA ADR
|US83364L1098
|0,173 USD
|EUR
|TELEMATIC INTERACTIVE BULGARIA AD
|BG1100014213
|-
|0,15 EUR
|THE ANDERSONS INC
|US0341641035
|0,2 USD
|EUR
|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC CDR
|CA88355G1000
|0,0167 CAD
|EUR
|VERSANT MEDIA GROUP INC
|US9252831030
|0,375 USD
|EUR
|VILLAGE SUPER MARKET INC
|US9271074091
|0,25 USD
|EUR
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