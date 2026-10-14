|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC
|US00402L1070
|0,15 USD
|EUR
|AGREE REALTY CORPORATION
|US0084921008
|0,267 USD
|EUR
|AMERIGO RESOURCES LTD
|CA03074G1090
|0,21 CAD
|EUR
|AMPHENOL CORPORATION
|US0320951017
|0,125 USD
|EUR
|APT SATELLITE HOLDINGS LTD
|BMG0438M1064
|0,02 HKD
|EUR
|BAVARIA INDUSTRIES GROUP AG
|DE0002605557
|-
|EUR
|BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP ...
|US08861Q1031
|0,2473 USD
|EUR
|BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
|US10949T1097
|0,16 USD
|EUR
|CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION
|US13811E1010
|0,07 USD
|EUR
|CENTERSPACE
|US15202L1070
|0,77 USD
|EUR
|CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
|CNE1000002Q2
|0,1223 HKD
|EUR
|CHINA RAILWAY GROUP LTD
|CNE1000007Z2
|0,0737 HKD
|EUR
|COCHLEAR LIMITED
|AU000000COH5
|1,3 AUD
|EUR
|CREDIT AGRICOLE SA ADR
|US2253131054
|0,1761 USD
|EUR
|CURBLINE PROPERTIES CORP
|US23128Q1013
|0,17 USD
|EUR
|DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED
|BMG2624N1535
|0,062 USD
|EUR
|DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY
|US2527843013
|0,11 USD
|EUR
|DUKE CAPITAL LIMITED
|GG00BYZSSY63
|0,007 GBP
|EUR
|DURATEC LIMITED
|AU0000109159
|0,0357 AUD
|EUR
|EIK FASTEIGNAFELAG HF
|IS0000020709
|0,55 ISK
|EUR
|EQ OYJ
|FI0009009617
|-
|EUR
|ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC
|US29670E1073
|0,32 USD
|EUR
|GREAT SOUTHERN BANCORP INC
|US3909051076
|0,43 USD
|EUR
|GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED
|ZAE000179420
|0,673 ZAR
|0,0364 EUR
|IDT CORPORATION
|US4489475073
|0,07 USD
|EUR
|ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD
|IL0010818685
|0,5 USD
|EUR
|KANZHUN LTD
|KYG5224V1032
|0,51 USD
|EUR
|KANZHUN LTD ADR
|US48553T1060
|0,51 USD
|EUR
|KILROY REALTY CORPORATION
|US49427F1084
|0,54 USD
|EUR
|LAM RESEARCH CORPORATION
|US5128073062
|0,33 USD
|EUR
|MONDELEZ INTERNATIONAL INC
|US6092071058
|0,52 USD
|EUR
|OMEGA FLEX INC
|US6820951043
|0,34 USD
|EUR
|PERMIANVILLE ROYALTY TRUST
|US71425H1005
|0,016 USD
|EUR
|QANTAS AIRWAYS LIMITED
|AU000000QAN2
|0,198 AUD
|EUR
|RAMSAY HEALTH CARE LIMITED ADR
|US75158L1052
|0,087 USD
|EUR
|REGAL REXNORD CORPORATION
|US7587501039
|0,35 USD
|EUR
|RICHARDS GROUP INC
|CA7629131011
|0,11 CAD
|EUR
|SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|HK0363006039
|0,42 HKD
|EUR
|SHINE JUSTICE LTD
|AU000000SHJ1
|0,025 AUD
|EUR
|TRYG A/S
|DK0060636678
|2,15 DKK
|EUR
|VOX ROYALTY CORP
|CA92919F1036
|0,021 CAD
|EUR
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