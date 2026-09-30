|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1057 EUR
|AGREE REALTY CORPORATION
|US0084921008
|0,267 USD
|0,2353 EUR
|APPLE HOSPITALITY REIT INC
|US03784Y2000
|0,08 USD
|0,0705 EUR
|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION
|US04013V1089
|0,15 USD
|0,1322 EUR
|BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
|US69121K1043
|0,31 USD
|0,2732 EUR
|CARLYLE SECURED LENDING INC
|US8722801029
|0,35 USD
|0,3085 EUR
|CES ENERGY SOLUTIONS CORP
|CA15713J1049
|0,055 CAD
|0,0341 EUR
|DANAHER CORPORATION
|US2358511028
|0,4 USD
|0,3526 EUR
|DEERE & COMPANY
|US2441991054
|1,62 USD
|1,428 EUR
|DILLARDS INC
|US2540671011
|0,3 USD
|0,2644 EUR
|ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION
|CA28620K1066
|0,03 USD
|0,0264 EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC
|US28852N1090
|0,13 USD
|0,1146 EUR
|EQUITY BANCSHARES INC
|US29460X1090
|0,22 USD
|0,1939 EUR
|ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC
|US29670E1073
|0,32 USD
|0,282 EUR
|FIRSTSERVICE CORPORATION
|CA33767E2024
|0,305 USD
|0,2688 EUR
|GOLDMAN SACHS BDC INC
|US38147U1079
|0,32 USD
|0,282 EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,0165 USD
|0,0145 EUR
|GUSHENGTANG HOLDINGS LTD
|KYG4212K1040
|1,15 HKD
|0,1291 EUR
|HOST HOTELS & RESORTS INC
|US44107P1049
|0,2 USD
|0,1763 EUR
|KILROY REALTY CORPORATION
|US49427F1084
|0,54 USD
|0,476 EUR
|LADDER CAPITAL CORP
|US5057431042
|0,23 USD
|0,2027 EUR
|LINEAGE INC
|US53566V1061
|0,5325 USD
|0,4694 EUR
|MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|US6098391054
|2 USD
|1,763 EUR
|NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC
|US64124P1012
|0,0541 USD
|0,0477 EUR
|NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP
|US67090S1087
|0,38 USD
|0,3349 EUR
|OLD MUTUAL LIMITED
|ZAE000255360
|0,4 ZAR
|0,0214 EUR
|REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
|US76169C1009
|0,435 USD
|0,3834 EUR
|RLJ LODGING TRUST
|US74965L1017
|0,15 USD
|0,1322 EUR
|ROYALTY MANAGEMENT HOLDING CORPORATION
|US02369M1027
|0,0025 USD
|0,0022 EUR
|SAFEHOLD INC
|US78646V1070
|0,177 USD
|0,156 EUR
|SR BANCORP INC
|US85227J1060
|0,06 USD
|0,0528 EUR
|SUNRISE REALTY TRUST INC
|US8679811021
|0,3 USD
|0,2644 EUR
|SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
|US8678921011
|0,09 USD
|0,0793 EUR
|TECNOGLASS HOLDINGS INC
|US87877F1030
|0,15 USD
|0,1322 EUR
|VALMET OYJ
|FI4000074984
|-
|0,67 EUR
|XEROX HOLDINGS CORPORATION
|US98421M1062
|0,025 USD
|0,022 EUR
|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
|US98956P1021
|0,24 USD
|0,2115 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)