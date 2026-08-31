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Kupfer auf Rekordhoch: Bohrkern unterm Mikroskop - bei dieser Kupfer-Aktie könnte jetzt das Labor den wichtigen Unterschied machen
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WKN: 860036 | ISIN: US6512291062 | Ticker-Symbol: NWL
Tradegate
31.08.26 | 08:03
5,292 Euro
-0,53 % -0,028
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Konsumgüter
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AUMANN
AUMANN AG Chart 1 Jahr
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AUMANN AG14,850+1,37 %
BIRD CONSTRUCTION INC41,000-4,47 %
BITCOIN GROUP SE27,780-2,46 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION32,5400,00 %
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION27,780-0,32 %
CACTUS INC59,50-1,08 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP32,200-1,23 %
CORE NATURAL RESOURCES INC85,70-1,70 %
CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA19,7000,00 %
EXCHANGE INCOME CORPORATION75,70+0,20 %
EXTENDICARE INC18,800-2,59 %
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION7,150-0,69 %
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC21,000-0,94 %
FREEHOLD ROYALTIES LTD10,935+0,23 %
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS54,90-0,04 %
GRIFFON CORPORATION85,00-0,58 %
ILUKA RESOURCES LIMITED4,278-1,11 %
JAMIESON WELLNESS INC28,000+0,72 %
K-BRO LINEN INC28,4000,00 %
KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP6,050+1,00 %
MARINE PETROLEUM TRUST4,460-1,98 %
MESA LABORATORIES INC110,00+0,92 %
NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC8,563-0,37 %
NEWELL BRANDS INC5,292-0,53 %
NORTHLAND POWER INC12,785-1,16 %
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP15,845+2,00 %
PRECIOUS METALS AND MINING TRUST2,962-0,25 %
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,888-0,28 %
PRIME DIVIDEND CORP9,400+1,62 %
QNITY ELECTRONICS INC105,00+0,96 %
REALTY INCOME CORPORATION53,30-0,47 %
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,0000,00 %
RLI CORP55,75+0,45 %
SCHOLASTIC CORPORATION32,600-2,40 %
SIENNA SENIOR LIVING INC12,8000,00 %
SINCLAIR INC12,200-1,61 %
SOURCE ROCK ROYALTIES LTD0,626-0,32 %
STINGRAY GROUP INC9,2500,00 %
TWC ENTERPRISES LIMITED17,200-0,58 %
VENTURE CORPORATION LIMITED11,2000,00 %
WAGNERS HOLDING COMPANY LIMITED2,5800,00 %
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