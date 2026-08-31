|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AUMANN AG
|DE000A2DAM03
|-
|0,37 EUR
|BIRD CONSTRUCTION INC
|CA09076P1045
|0,07 CAD
|0,0434 EUR
|BITCOIN GROUP SE
|DE000A1TNV91
|-
|0,1 EUR
|BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION
|CA11276H1064
|0,455 USD
|0,3928 EUR
|BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION
|CA11285B1085
|0,392 USD
|0,3384 EUR
|CACTUS INC
|US1272031071
|0,15 USD
|0,1295 EUR
|CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP
|US1547604090
|0,3 USD
|0,259 EUR
|CORE NATURAL RESOURCES INC
|US2189371006
|0,1 USD
|0,0863 EUR
|CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA
|LU1756447840
|1,0681 USD
|0,9222 EUR
|EXCHANGE INCOME CORPORATION
|CA3012831077
|0,24 CAD
|0,149 EUR
|EXTENDICARE INC
|CA30224T8639
|0,0441 CAD
|0,0273 EUR
|FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORA ...
|CA3183231024
|0,078 CAD
|0,0484 EUR
|FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
|US35086T1097
|0,1222 USD
|0,1055 EUR
|FREEHOLD ROYALTIES LTD
|CA3565001086
|0,09 CAD
|0,0558 EUR
|GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS
|CA3874372053
|0,2958 CAD
|0,1836 EUR
|GRIFFON CORPORATION
|US3984331021
|0,22 USD
|0,1899 EUR
|ILUKA RESOURCES LIMITED
|AU000000ILU1
|0,03 AUD
|0,0185 EUR
|JAMIESON WELLNESS INC
|CA4707481046
|0,25 CAD
|0,1552 EUR
|K-BRO LINEN INC
|CA48243M1077
|0,1 CAD
|0,062 EUR
|KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP
|US4912921081
|0,05 USD
|0,0431 EUR
|MARINE PETROLEUM TRUST
|US5684231070
|0,0953 USD
|0,0823 EUR
|MESA LABORATORIES INC
|US59064R1095
|0,16 USD
|0,1381 EUR
|NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC
|US64124P1012
|0,0541 USD
|0,0467 EUR
|NEWELL BRANDS INC
|US6512291062
|0,07 USD
|0,0604 EUR
|NORTHLAND POWER INC
|CA6665111002
|0,06 CAD
|0,0372 EUR
|PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
|CA7170461064
|0,12 CAD
|0,0745 EUR
|PRECIOUS METALS AND MINING TRUST
|CA7401731095
|0,01 CAD
|0,0062 EUR
|PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA74167K1093
|0,0733 CAD
|0,0455 EUR
|PRIME DIVIDEND CORP
|CA74161F4033
|0,139 CAD
|0,0863 EUR
|QNITY ELECTRONICS INC
|US74743L1008
|0,08 USD
|0,069 EUR
|REALTY INCOME CORPORATION
|US7561091049
|0,271 USD
|0,2339 EUR
|RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA7669101031
|0,0965 CAD
|0,0599 EUR
|RLI CORP
|US7496071074
|0,18 USD
|0,1554 EUR
|SCHOLASTIC CORPORATION
|US8070661058
|0,25 USD
|0,2158 EUR
|SIENNA SENIOR LIVING INC
|CA82621K1021
|0,078 CAD
|0,0484 EUR
|SINCLAIR INC
|US8292421067
|0,25 USD
|0,2158 EUR
|SOURCE ROCK ROYALTIES LTD
|CA83616J1003
|0,0065 CAD
|0,004 EUR
|STINGRAY GROUP INC
|CA86084H4070
|0,085 CAD
|0,0527 EUR
|TWC ENTERPRISES LIMITED
|CA87310A1093
|0,1 CAD
|0,062 EUR
|VENTURE CORPORATION LIMITED
|SG0531000230
|0,3 SGD
|0,2032 EUR
|WAGNERS HOLDING COMPANY LIMITED
|AU000000WGN7
|0,05 AUD
|0,0309 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)