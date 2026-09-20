Der Goldpreis startet nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch ein furioses Comeback. Zinserhöhung und die Aussicht auf einen weiteren Zinsschritt im Jahr 2026 scheinen vergessen. Der Goldpreis schaltete auf Attacke und verpasste am Freitag nur knapp den Sprung über die Marke von 4.400 US-Dollar.Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung und der Veröffentlichung der Fed-Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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