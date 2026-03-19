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Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
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WKN: 882336 | ISIN: NZTELE0001S4 | Ticker-Symbol: NZT
Stuttgart
19.03.26 | 07:32
1,130 Euro
-1,74 % -0,020
Branche
Telekom
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
SPARK NEW ZEALAND LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 5-Tage-Chart
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1,0701,14008:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AXFOOD
AXFOOD AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AXFOOD AB29,900+1,53 %
BANK7 CORP33,6000,00 %
GLANBIA PLC17,320-1,20 %
H LUNDBECK A/S B5,000-0,20 %
KELSIAN GROUP LIMITED2,3800,00 %
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC57,48+0,31 %
MEDALLION FINANCIAL CORP7,6000,00 %
MELROSE INDUSTRIES PLC5,850-0,65 %
NORDSON CORPORATION233,900,00 %
NWF GROUP PLC1,5200,00 %
QCR HOLDINGS INC69,500,00 %
SEMPRA82,94-0,05 %
SMITH & WESSON BRANDS INC12,2000,00 %
SPARK NEW ZEALAND LIMITED1,130-1,74 %
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