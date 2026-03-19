|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AXFOOD AB
|SE0006993770
|4,5 SEK
|0,4175 EUR
|BANK7 CORP
|US06652N1072
|0,27 USD
|0,2356 EUR
|CONDUIT HOLDINGS LIMITED
|BMG243851091
|0,18 USD
|0,157 EUR
|GLANBIA PLC
|IE0000669501
|-
|0,2567 EUR
|H LUNDBECK A/S A
|DK0061804697
|1,15 DKK
|0,1538 EUR
|H LUNDBECK A/S B
|DK0061804770
|1,15 DKK
|0,1538 EUR
|KELSIAN GROUP LIMITED
|AU0000186678
|0,08 AUD
|0,049 EUR
|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
|US5012421013
|0,205 USD
|0,1789 EUR
|MEDALLION FINANCIAL CORP
|US5839281061
|0,12 USD
|0,1047 EUR
|MELROSE INDUSTRIES PLC
|GB00BNGDN821
|0,048 GBP
|0,0555 EUR
|NATWEST GROUP PLC
|GB00BM8PJY71
|0,23 GBP
|0,2661 EUR
|NORDSON CORPORATION
|US6556631025
|0,82 USD
|0,7156 EUR
|NWF GROUP PLC
|GB0006523608
|0,01 GBP
|0,0115 EUR
|QCR HOLDINGS INC
|US74727A1043
|0,1 USD
|0,0872 EUR
|SEMPRA
|US8168511090
|0,6575 USD
|0,5738 EUR
|SMITH & WESSON BRANDS INC
|US8317541063
|0,13 USD
|0,1134 EUR
|SPARK NEW ZEALAND LIMITED
|NZTELE0001S4
|0,007 NZD
|0,0035 EUR
|VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD
|KYG9451V1095
|0,17 USD
|0,1483 EUR
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