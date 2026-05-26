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WKN: 854118 | ISIN: US5012421013 | Ticker-Symbol: KU1
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26.05.26 | 12:55
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ratgeberGELD.at
26.05.2026 12:09 Uhr
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Kulicke & Soffa (KLIC): Advanced Packaging startet die nächste KI-Rallye!

Bullischer Aufwärtstrend belagert die 105-USD-Ausbruchszone

Rückblick

Kulicke & Soffa liefert Ausrüstung im Bereich Advanced Packaging, welche für KI-Hardware von besonderer Bedeutung ist. Die Aktie befindet sich in einem etablierten Aufwärtstrend. Schön zu sehen ist, wie der Kurs kontinuierlich über den gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50 läuft, was auf ein starkes Momentum hinweist. Nach dem jüngsten Kursschub Anfang Mai bei 107 US-Dollar ist die Aktie in eine Seitwärtsphase übergegangen.

Kulicke & Soffa-Aktie: Chart vom 22.05.2026, Kürzel: KLIC, Kurs: 106.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn es der Aktie gelingt, die Widerstandslinie (aktuell im Bereich um die 106 bis 107 US-Dollar) nachhaltig nach oben zu durchbrechen, wird ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst. Das nächste Kursziel liegt dann ein gutes Stück höher (Richtung 115+ US-Dollar).

Mögliches bärisches Szenario

Die runde 100-US-Dollar-Marke markiert die kurzfristige Unterstützung. Sollte der Ausbruch scheitern und der Kurs darunter fallen, wäre das Setup vorerst neutralisiert. Geht es auch unter die 20-Tagelinie, könnte ein rasches Anlaufen des EMA 50 folgen.

Meinung

Kulicke & Soffa ist ein absoluter Schlüsselspieler in der globalen Halbleiterindustrie. Sie stellen keine eigenen Chips her, sondern sind Weltmarktführer bei sogenannten Packaging- und Bonding-Systemen. Moderne KI-Chips (wie von NVIDIA oder AMD) werden immer komplexer. Sie bestehen oft aus mehreren zusammengeschalteten Chiplets. Das erfordert hochentwickelte "Advanced Packaging"-Technologien - ein Kernwachstumsfeld für Kulicke & Soffa. Charttechnisch hat sich die Aktie eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.46 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 108.10 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Kulicke & Soffa ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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