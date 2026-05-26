Kulicke & Soffa (KLIC): Advanced Packaging startet die nächste KI-Rallye!

Bullischer Aufwärtstrend belagert die 105-USD-Ausbruchszone

Rückblick

Kulicke & Soffa liefert Ausrüstung im Bereich Advanced Packaging, welche für KI-Hardware von besonderer Bedeutung ist. Die Aktie befindet sich in einem etablierten Aufwärtstrend. Schön zu sehen ist, wie der Kurs kontinuierlich über den gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50 läuft, was auf ein starkes Momentum hinweist. Nach dem jüngsten Kursschub Anfang Mai bei 107 US-Dollar ist die Aktie in eine Seitwärtsphase übergegangen.

Kulicke & Soffa-Aktie: Chart vom 22.05.2026, Kürzel: KLIC, Kurs: 106.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn es der Aktie gelingt, die Widerstandslinie (aktuell im Bereich um die 106 bis 107 US-Dollar) nachhaltig nach oben zu durchbrechen, wird ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst. Das nächste Kursziel liegt dann ein gutes Stück höher (Richtung 115+ US-Dollar).

Mögliches bärisches Szenario

Die runde 100-US-Dollar-Marke markiert die kurzfristige Unterstützung. Sollte der Ausbruch scheitern und der Kurs darunter fallen, wäre das Setup vorerst neutralisiert. Geht es auch unter die 20-Tagelinie, könnte ein rasches Anlaufen des EMA 50 folgen.

Meinung

Kulicke & Soffa ist ein absoluter Schlüsselspieler in der globalen Halbleiterindustrie. Sie stellen keine eigenen Chips her, sondern sind Weltmarktführer bei sogenannten Packaging- und Bonding-Systemen. Moderne KI-Chips (wie von NVIDIA oder AMD) werden immer komplexer. Sie bestehen oft aus mehreren zusammengeschalteten Chiplets. Das erfordert hochentwickelte "Advanced Packaging"-Technologien - ein Kernwachstumsfeld für Kulicke & Soffa. Charttechnisch hat sich die Aktie eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.46 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 108.10 Mio. USD

Meine Meinung zu Kulicke & Soffa ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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