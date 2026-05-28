Das mögliche IPO von SpaceX zeigt exemplarisch, wie stark sich die globale Weltraumwirtschaft verändert. Die Raumfahrt ist längst nicht mehr ausschliesslich staatlich geprägt: Immer stärker treiben private Unternehmen Innovationen und Investitionen voran. von Baldric Todeschini, Senior Investment Specialist, Private Market Solutions bei Aberdeen Investments Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Sektor zuletzt durch die Artemis-II-Mission der NASA. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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