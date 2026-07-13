Zürich - Aberdeen Investments, der spezialisierte Asset Manager, hat seinen aktuellen vierteljährlichen "House View" zur makroökonomischen Lage und zu den Anlageaussichten veröffentlicht. Demnach dürfte die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2026 und darüber hinaus weiter wachsen. Unterstützt wird die Entwicklung durch Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), einen stabilen Konsum sowie eine lockerere Fiskalpolitik. Für das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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