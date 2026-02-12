Altdorf - Der Industriekonzern Dätwyler hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz in etwa gehalten. Dank des Wegfalls von einmaligen Sonderkosten resultierte hingegen beim Gewinn eine deutliche Zunahme. Die Dividende bleibt indes stabil. Der Umsatz nahm wegen des Gegenwinds vom starken Franken um 0,6 Prozent auf 1,10 Milliarden Franken ab, wie der Spezialist für systemkritische ElastomerKomponenten am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
