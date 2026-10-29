|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
|US0423157058
|0,24 USD
|EUR
|BALFOUR BEATTY PLC
|GB0000961622
|0,047 GBP
|0,0561 EUR
|BARNES & NOBLE EDUCATION INC
|US06777U2006
|0,08 USD
|EUR
|BUCKLE INC
|US1184401065
|0,35 USD
|EUR
|H.I.S CO LTD
|JP3160740001
|25 JPY
|0,142 EUR
|HB FULLER COMPANY
|US3596941068
|0,245 USD
|EUR
|HILTON FOOD GROUP PLC
|GB00B1V9NW54
|0,101 GBP
|0,1206 EUR
|KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD
|HK0184000948
|0,035 HKD
|EUR
|MARVELL TECHNOLOGY INC
|US5738741041
|0,06 USD
|EUR
|MCBRIDE PLC
|GB0005746358
|0,031 GBP
|0,037 EUR
|MICRON TECHNOLOGY INC
|US5951121038
|0,15 USD
|EUR
|OHARA INC
|JP3197630001
|25 JPY
|0,142 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,1 USD
|EUR
|POLAR CAPITAL GLOBAL FINANCIALS TRUST PL ...
|GB00B9XQT119
|0,0257 GBP
|EUR
|RENISHAW PLC
|GB0007323586
|1,352 GBP
|1,615 EUR
|SABINE ROYALTY TRUST
|US7856881021
|0,3554 USD
|EUR
|STANDARD LIFE PLC
|GB00BGXQNP29
|0,2805 GBP
|EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0516 USD
|0,0462 EUR
|SYLVANIA PLATINUM LIMITED
|BMG864081044
|0,04 GBP
|0,0477 EUR
|TELIA COMPANY AB ADR
|US87960M2052
|0,1018 USD
|0,0912 EUR
|UPM-KYMMENE OYJ
|FI0009005987
|-
|0,75 EUR
|VSE CORPORATION
|US9182841000
|0,1 USD
|EUR
|WABASH NATIONAL CORPORATION
|US9295661071
|0,08 USD
|EUR
|WILMINGTON PLC
|GB0009692319
|0,094 GBP
|0,1122 EUR
|YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD ADR
|US9884151054
|0,2549 USD
|EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)