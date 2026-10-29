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WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE
Tradegate
28.10.26 | 21:59
863,20 Euro
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MICRON TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
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MICRON TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ARMOUR RESIDENTIAL REIT
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC11,260-0,71 %
BALFOUR BEATTY PLC10,200-1,92 %
BARNES & NOBLE EDUCATION INC11,8000,00 %
BUCKLE INC41,260-0,05 %
H.I.S CO LTD5,400-7,69 %
HB FULLER COMPANY44,400+0,45 %
HILTON FOOD GROUP PLC8,750+0,57 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD0,2460,00 %
MARVELL TECHNOLOGY INC207,00-5,91 %
MCBRIDE PLC2,0000,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC863,20+0,07 %
OHARA INC9,000-0,55 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC4,490-0,88 %
POLAR CAPITAL GLOBAL FINANCIALS TRUST PLC2,740+0,74 %
RENISHAW PLC67,00-0,74 %
SABINE ROYALTY TRUST71,820,00 %
STANDARD LIFE PLC11,200+0,54 %
SYLVANIA PLATINUM LIMITED1,0700,00 %
UPM-KYMMENE OYJ23,290-0,04 %
VSE CORPORATION133,000,00 %
WABASH NATIONAL CORPORATION12,2000,00 %
WILMINGTON PLC3,280+1,23 %
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