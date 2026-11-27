|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACTIVIA PROPERTIES INC
|JP3047490002
|3278 JPY
|18,7502 EUR
|AI OKTO CORP
|MHY2258E1077
|3,5 USD
|3,1895 EUR
|ANPARIO PLC
|GB00B3NWT178
|0,038 GBP
|EUR
|BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BN4NDR39
|0,007 GBP
|EUR
|BAXTER INTERNATIONAL INC
|US0718131099
|0,01 USD
|0,0091 EUR
|CHARTER HALL RETAIL REIT
|AU000000CQR9
|0,066 AUD
|EUR
|CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION
|CNE1000031F4
|0,0994 CNY
|EUR
|CION INVESTMENT CORPORATION
|US17259U2042
|0,1 USD
|EUR
|CITIC LIMITED ADR
|US17304K1025
|0,156 USD
|EUR
|COLUMBIA BANKING SYSTEM INC
|US1972361026
|0,38 USD
|0,3462 EUR
|DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST P ...
|GB0003406096
|0,0425 GBP
|EUR
|ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
|CA2929491041
|0,31 CAD
|EUR
|ENN ENERGY HOLDINGS LTD
|KYG3066L1014
|0,68 HKD
|EUR
|EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC
|GB00BMCF8689
|0,0316 GBP
|EUR
|EVERCORE INC
|US29977A1051
|0,89 USD
|0,811 EUR
|FIRST BANCORP PUERTO RICO
|PR3186727065
|0,25 USD
|0,2278 EUR
|FIRST NATIONAL CORPORATION
|US32106V1070
|0,19 USD
|0,1731 EUR
|FORD OTOMOTIV SANAYI AS ADR
|US3454091063
|0,3085 USD
|0,2811 EUR
|GAMES WORKSHOP GROUP PLC
|GB0003718474
|0,7 GBP
|EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE C ...
|MXP001661018
|10 MXN
|0,4621 EUR
|HILTON FOOD GROUP PLC
|GB00B1V9NW54
|0,101 GBP
|EUR
|HUMANA INC
|US4448591028
|0,885 USD
|EUR
|ICG ENTERPRISE TRUST PLC
|GB0003292009
|0,095 GBP
|EUR
|JD SPORTS FASHION PLC
|GB00BM8Q5M07
|0,004 GBP
|EUR
|JDC CORPORATION
|JP3707200006
|10 JPY
|0,0572 EUR
|KBC GROEP NV ADR
|US48241F1049
|0,573 USD
|EUR
|LAOPU GOLD CO LTD
|CNE100006JG0
|21,05 HKD
|2,4476 EUR
|MCBRIDE PLC
|GB0005746358
|0,031 GBP
|EUR
|ME GROUP INTERNATIONAL PLC
|GB0008481250
|0,036 GBP
|EUR
|OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD
|JP3187000009
|50 JPY
|0,286 EUR
|PERDOCEO EDUCATION CORPORATION
|US71363P1066
|0,17 USD
|0,1549 EUR
|PERSIMMON PLC ADR
|US7153181018
|0,5343 USD
|EUR
|STARBUCKS CORPORATION
|US8552441094
|0,63 USD
|EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0571 USD
|0,052 EUR
|SUPERMARKET INCOME REIT PLC
|GB00BF345X11
|0,0157 GBP
|EUR
|UNITED URBAN INVESTMENT CORPORATION
|JP3045540006
|4640 JPY
|26,5408 EUR
|YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD
|BMG9880L1028
|0,12 HKD
|EUR
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