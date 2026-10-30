|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACRES COMMERCIAL REALTY CORP PFD D
|US00489Q3002
|0,4921 USD
|EUR
|ACROW LIMITED
|AU0000006124
|0,0142 AUD
|EUR
|ADENTRA INC
|CA00686A1084
|0,16 CAD
|EUR
|ADTRACTION GROUP AB
|SE0016833149
|1,1 SEK
|EUR
|AECOM
|US00766T1007
|0,31 USD
|EUR
|AMDOCS LTD
|GB0022569080
|0,569 USD
|EUR
|ANDREWS SYKES GROUP PLC
|GB0002684552
|0,119 GBP
|EUR
|ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
|US0357108390
|0,75 USD
|EUR
|ARCONTECH GROUP PLC
|GB00BDBBJZ03
|0,04 GBP
|EUR
|ARCOSA INC
|US0396531008
|0,05 USD
|EUR
|ARGAN INC
|US04010E1091
|0,7 USD
|EUR
|AUTOMOTIVE FINCO CORP
|CA05329N1024
|0,0513 CAD
|EUR
|B&G FOODS INC
|US05508R1068
|0,095 USD
|EUR
|BANCO SANTANDER SA CDR
|CA05973U1057
|0,1679 CAD
|0,1073 EUR
|BANKUNITED INC
|US06652K1034
|0,33 USD
|EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,09 USD
|EUR
|BEIJER REF AB
|SE0015949748
|0,75 SEK
|EUR
|BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
|HK0392044647
|0,85 HKD
|EUR
|BEL FUSE INC
|US0773473006
|0,07 USD
|EUR
|BEL FUSE INC A
|US0773472016
|0,06 USD
|EUR
|BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST
|US09260U1097
|0,2501 USD
|EUR
|BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC
|US09255P1075
|0,0779 USD
|EUR
|BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST
|US09260E1055
|0,11 USD
|EUR
|BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TERM TR ...
|US09260K1016
|0,1625 USD
|EUR
|BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY ...
|US09260Q1085
|0,0525 USD
|EUR
|BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POW ...
|US09248D1046
|0,154 USD
|EUR
|BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA0966311064
|0,15 CAD
|0,0958 EUR
|BRADY CORPORATION
|US1046741062
|0,25 USD
|EUR
|BXP INC
|US1011211018
|0,7 USD
|EUR
|CAMDEN NATIONAL CORPORATION
|US1330341082
|0,42 USD
|EUR
|CANADIAN NET REAL ESTATE INVESTMENT TRUS ...
|CA13639A1093
|0,03 CAD
|EUR
|CAPITAL POWER CORPORATION
|CA14042M1023
|0,705 CAD
|EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|EUR
|CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION
|CA14069Q5077
|0,3618 CAD
|EUR
|CARLYLE CREDIT INCOME FUND
|US92535C1045
|0,06 USD
|EUR
|CATENA AB
|SE0001664707
|4,75 SEK
|EUR
|CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND
|CA16387P1036
|0,06 CAD
|EUR
|CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORAT ...
|US1646511014
|0,1 USD
|EUR
|CHIMERA INVESTMENT CORPORATION
|US16934Q8024
|0,45 USD
|EUR
|CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
|HK0817039453
|0,03 HKD
|EUR
|CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REAL ESTATE I ...
|HK0000552189
|0,0407 HKD
|EUR
|CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|HK0000311099
|0,1006 HKD
|EUR
|CION INVESTMENT CORPORATION
|US17259U2042
|0,1 USD
|EUR
|CITY HOLDING COMPANY
|US1778351056
|1 USD
|EUR
|CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY ...
|US18469P2092
|0,41 USD
|EUR
|CONSOLIDATED WATER CO LTD
|KYG237731073
|0,14 USD
|EUR
|CORNERSTONE STRATEGIC INVESTMENT FUND IN ...
|US21924B3024
|0,1215 USD
|EUR
|DANAHER CORPORATION
|US2358511028
|0,4 USD
|EUR
|DELL TECHNOLOGIES INC
|US24703L2025
|0,63 USD
|EUR
|DIVERSIFIED ROYALTY CORP
|CA2553311002
|0,0237 CAD
|EUR
|EAGLE POINT CREDIT COMPANY
|US2698081013
|0,06 USD
|EUR
|EAGLE POINT INCOME COMPANY
|US2698171020
|0,11 USD
|EUR
|ELLINGTON CREDIT COMPANY
|US2885781078
|0,08 USD
|EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC
|US28852N1090
|0,13 USD
|EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC PRF B
|US28852N3070
|0,3906 USD
|EUR
|EMCOR GROUP INC
|US29084Q1004
|0,4 USD
|EUR
|EMPIRE COMPANY LIMITED
|CA2918434077
|0,2425 CAD
|EUR
|ENN ENERGY HOLDINGS LTD
|KYG3066L1014
|0,68 HKD
|0,0774 EUR
|EOG RESOURCES INC
|US26875P1012
|1,02 USD
|EUR
|FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
|US35086T1097
|0,1265 USD
|0,113 EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|EUR
|GLOBE LIFE INC
|US37959E1029
|0,33 USD
|EUR
|GREYSTONE HOUSING IMPACT INVESTORS LP
|US02364V2060
|0,14 USD
|EUR
|GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND
|US40170T1060
|0,1187 USD
|EUR
|HEALTHPEAK PROPERTIES INC
|US42250P1030
|0,1016 USD
|EUR
|HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC
|GB0009580571
|0,028 GBP
|EUR
|HUNTING PLC
|GB0004478896
|0,0527 GBP
|EUR
|HUNTING PLC
|GB0004478896
|0,0529 GBP
|EUR
|HUNTING PLC
|GB0004478896
|0,053 GBP
|EUR
|IGM FINANCIAL INC
|CA4495861060
|0,62 CAD
|EUR
|IHH HEALTHCARE BERHAD
|MYL5225OO007
|0,055 MYR
|EUR
|IMMERSION CORPORATION
|US4525211078
|0,075 USD
|EUR
|IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS PLC
|GB0031232498
|0,02 GBP
|EUR
|INDIA CAPITAL GROWTH FUND LIMITED
|GB00B0P8RJ60
|0,019 GBP
|EUR
|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA CDR
|CA45579F1027
|0,0684 CAD
|0,0437 EUR
|INVESTAR HOLDING CORPORATION
|US46134L1052
|0,12 USD
|EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0956 USD
|EUR
|KAMUX OYJ
|FI4000206750
|-
|EUR
|LAURENTIAN BANK OF CANADA
|CA51925D1069
|0,47 CAD
|EUR
|LINMON MEDIA LTD
|KYG5571U1040
|0,032 HKD
|EUR
|LOGPROSTYLE INC
|JP3984070007
|0,012 USD
|EUR
|LPP SA
|PLLPP0000011
|500 PLN
|EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|EUR
|LUEN THAI HOLDINGS LTD
|KYG5697P1046
|0,0251 HKD
|EUR
|M&G PLC ADR
|US55406R1041
|0,3678 USD
|EUR
|MCGRATH RENTCORP
|US5805891091
|0,495 USD
|EUR
|METHODE ELECTRONICS INC
|US5915202007
|0,05 USD
|EUR
|METSO OYJ
|FI0009014575
|-
|EUR
|MFA FINANCIAL INC
|US55272X6076
|0,36 USD
|EUR
|MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
|US59522J1034
|1,53 USD
|EUR
|MORNINGSTAR INC
|US6177001095
|0,5 USD
|EUR
|NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION
|US6359061008
|0,67 USD
|EUR
|NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LTD
|KYG6427W1042
|0,5 HKD
|EUR
|NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC
|GB00BJ00Z303
|0,03 GBP
|EUR
|NORTHERN OIL AND GAS INC
|US6655313079
|0,45 USD
|EUR
|NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND
|US2316313004
|0,5 USD
|EUR
|NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATREN ...
|US56064Q1076
|0,125 USD
|EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,05 USD
|EUR
|OGE ENERGY CORP
|US6708371033
|0,4288 USD
|EUR
|OGE ENERGY CORP
|US6708371033
|0,429 USD
|EUR
|OHIO VALLEY BANC CORP
|US6777191064
|0,25 USD
|0,2233 EUR
|OLD SECOND BANCORP INC
|US6802771005
|0,08 USD
|0,0714 EUR
|OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
|CA6814721065
|0,5 CAD
|EUR
|OXFORD INDUSTRIES INC
|US6914973093
|0,7 USD
|EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,2 USD
|EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|EUR
|PARAMOUNT RESOURCES LTD
|CA6993202069
|0,05 CAD
|EUR
|PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC
|GB0030474687
|0,046 GBP
|EUR
|PEARL DIVER CREDIT COMPANY INC
|US70476Q1004
|0,13 USD
|EUR
|PERSONAL GROUP HOLDINGS PLC
|GB0002760279
|0,09 GBP
|EUR
|PETRUS RESOURCES LTD
|CA71678F1080
|0,01 CAD
|EUR
|PG&E CORPORATION 6 CUM PFD
|US6943082064
|0,375 USD
|0,335 EUR
|PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND INC
|US69346J1060
|0,105 USD
|EUR
|PINE CLIFF ENERGY LTD
|CA7225241057
|0,0012 CAD
|EUR
|PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
|US7265031051
|0,4175 USD
|0,373 EUR
|POWER CORPORATION OF CANADA
|CA7392391016
|0,668 CAD
|EUR
|QUAKER CHEMICAL CORPORATION
|US7473161070
|0,53 USD
|EUR
|READY CAPITAL CORPORATION
|US75574U1016
|0,01 USD
|EUR
|REAL ESTATE INVESTORS PLC
|GB00B45XLP34
|0,0037 GBP
|EUR
|RIT CAPITAL PARTNERS PLC
|GB0007366395
|0,225 GBP
|EUR
|RITHM CAPITAL CORP
|US64828T2015
|0,25 USD
|EUR
|RIVCO AUSTRALIA LTD
|AU0000426512
|0,0257 AUD
|EUR
|RIVERNORTH CAPITAL AND INCOME FUND INC
|US76882B1089
|0,1371 USD
|EUR
|RIVERNORTH OPPORTUNISTIC MUNICIPAL INCOM ...
|US76883F1084
|0,0889 USD
|EUR
|RURAL FUNDS GROUP
|AU000000RFF5
|0,0293 AUD
|EUR
|SAUL CENTERS INC
|US8043951016
|0,59 USD
|EUR
|SINO LAND CO LTD ADR
|US8293443086
|0,274 USD
|0,2448 EUR
|SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD
|CNE100001NV2
|0,1477 HKD
|EUR
|SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC
|US83192D4025
|0,1358 USD
|0,1214 EUR
|SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC
|US83617A1088
|0,13 USD
|EUR
|SOURCE CAPITAL
|US8361443034
|0,2083 USD
|EUR
|STEPPE CEMENT LTD
|MYA004433001
|0,02 GBP
|EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,03 USD
|0,0268 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0516 USD
|EUR
|STRYKER CORPORATION
|US8636671013
|0,88 USD
|EUR
|TASMEA LIMITED
|AU0000326191
|0,1214 AUD
|EUR
|TC ENERGY CORPORATION
|CA87807B1076
|0,878 CAD
|EUR
|TD SYNNEX CORPORATION
|US87162W1009
|0,48 USD
|EUR
|TECNOGLASS HOLDINGS INC
|US87877F1030
|0,15 USD
|EUR
|TEXAS INSTRUMENTS INC
|US8825081040
|1,52 USD
|1,3581 EUR
|TEXAS INSTRUMENTS INC CDR
|CA8829291027
|0,1571 CAD
|0,1004 EUR
|TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
|CA88709B1040
|0,0575 CAD
|0,0367 EUR
|TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP
|US89147L8862
|0,475 USD
|EUR
|TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC
|US0012285013
|0,24 USD
|EUR
|TRINITY CAPITAL INC
|US8964423086
|0,17 USD
|EUR
|TRINITY INDUSTRIES INC
|US8965221091
|0,31 USD
|EUR
|UMS INTEGRATION LIMITED
|SG1J94892465
|0,01 SGD
|EUR
|UNION BANKSHARES INC
|US9054001071
|0,36 USD
|0,3216 EUR
|UNITE GROUP PLC
|GB0006928617
|0,128 GBP
|EUR
|VERALTO CORPORATION
|US92338C1036
|0,13 USD
|EUR
|VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC
|US92828Q1094
|2,45 USD
|2,189 EUR
|VUXEN GROUP AB
|SE0017232838
|1 SEK
|EUR
|WATSCO INC
|US9426222009
|3,3 USD
|EUR
|WATSCO INC CL B
|US9426221019
|3,3 USD
|EUR
|WESTERN ASSET DIVERSIFIED INCOME FUND
|US95790K1097
|0,1485 USD
|EUR
|WESTERN ASSET INVESTMENT GRADE INCOME FU ...
|US95766T1007
|0,0525 USD
|EUR
|WHITEHORSE FINANCE INC
|US96524V1061
|0,17 USD
|0,1518 EUR
|WYNNSTAY GROUP PLC
|GB0034212331
|0,059 GBP
|EUR
|XEROX HOLDINGS CORPORATION
|US98421M1062
|0,025 USD
|EUR
|XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG982771092
|0,18 HKD
|EUR
|YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD
|BMG9880L1028
|0,12 HKD
|0,0136 EUR
|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
|US98956P1021
|0,24 USD
|EUR
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