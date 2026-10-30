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WKN: 753718 | ISIN: US98956P1021 | Ticker-Symbol: ZIM
Stuttgart
29.10.26 | 21:55
83,82 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
USA 500
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ACROW LIMITED0,5400,00 %
ADENTRA INC22,4000,00 %
ADTRACTION GROUP AB3,470+0,29 %
AECOM57,000,00 %
AMDOCS LTD55,86+0,22 %
ANDREWS SYKES GROUP PLC--
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC16,610+0,64 %
ARCONTECH GROUP PLC0,8850,00 %
ARCOSA INC131,000,00 %
ARGAN INC312,00-2,44 %
AUTOMOTIVE FINCO CORP--
B&G FOODS INC2,024-0,10 %
BANKUNITED INC38,6000,00 %
BCP INVESTMENT CORPORATION5,300+0,95 %
BEIJER REF AB14,040-0,21 %
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD3,420+2,40 %
BEL FUSE INC210,000,00 %
BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST12,608+1,68 %
BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC7,9050,00 %
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST15,700-0,63 %
BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TERM TRUST24,7250,00 %
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST7,708-1,62 %
BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST23,3550,00 %
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST38,6000,00 %
BRADY CORPORATION73,000,00 %
BXP INC55,38-1,77 %
CAMDEN NATIONAL CORPORATION51,000,00 %
CANADIAN NET REAL ESTATE INVESTMENT TRUST--
CAPITAL POWER CORPORATION40,000-1,48 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION21,180+0,47 %
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION--
CARLYLE CREDIT INCOME FUND1,8500,00 %
CATENA AB32,040+0,63 %
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND--
CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION2,6350,00 %
CHIMERA INVESTMENT CORPORATION7,400-2,63 %
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD0,1270,00 %
CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,1050,00 %
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,5100,00 %
CION INVESTMENT CORPORATION6,163-3,04 %
CITY HOLDING COMPANY143,93+0,09 %
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC46,2050,00 %
CONSOLIDATED WATER CO LTD23,540-1,01 %
CORNERSTONE STRATEGIC INVESTMENT FUND INC6,0300,00 %
DANAHER CORPORATION210,00-0,57 %
DELL TECHNOLOGIES INC392,50-1,99 %
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EAGLE POINT CREDIT COMPANY2,635-0,38 %
EAGLE POINT INCOME COMPANY8,8500,00 %
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ELLINGTON FINANCIAL INC10,500-0,94 %
EMCOR GROUP INC613,60-0,42 %
EMPIRE COMPANY LIMITED31,8000,00 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD5,578+2,01 %
EOG RESOURCES INC144,10-1,37 %
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GREYSTONE HOUSING IMPACT INVESTORS LP4,950-0,60 %
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND14,0700,00 %
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HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC--
HUNTING PLC4,5000,00 %
IGM FINANCIAL INC52,50-1,87 %
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IMMERSION CORPORATION6,385-0,78 %
IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS PLC5,150+0,98 %
INDIA CAPITAL GROWTH FUND LIMITED1,950+1,04 %
INVESTAR HOLDING CORPORATION24,2000,00 %
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KAMUX OYJ1,198-0,33 %
LAURENTIAN BANK OF CANADA25,8000,00 %
LINMON MEDIA LTD0,2500,00 %
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LPP SA6.090,00+0,91 %
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LUEN THAI HOLDINGS LTD0,0340,00 %
MCGRATH RENTCORP107,000,00 %
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NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION190,000,00 %
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NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND12,730+0,39 %
OFS CREDIT COMPANY INC1,3920,00 %
OGE ENERGY CORP42,400-0,93 %
OHIO VALLEY BANC CORP48,700-0,73 %
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OXFORD INDUSTRIES INC24,600-4,65 %
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OXFORD SQUARE CAPITAL CORP0,998+1,22 %
PARAMOUNT RESOURCES LTD22,280+0,45 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC7,2500,00 %
PEARL DIVER CREDIT COMPANY INC6,4100,00 %
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PETRUS RESOURCES LTD1,0600,00 %
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND INC9,2260,00 %
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RIT CAPITAL PARTNERS PLC29,8000,00 %
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SAUL CENTERS INC25,6000,00 %
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SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC31,4000,00 %
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC4,8200,00 %
SOURCE CAPITAL39,5000,00 %
STEPPE CEMENT LTD0,520+4,84 %
STRYKER CORPORATION247,80+0,41 %
TASMEA LIMITED--
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TECNOGLASS HOLDINGS INC34,250+1,78 %
TEXAS INSTRUMENTS INC276,60+0,02 %
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TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP39,9300,00 %
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TRINITY CAPITAL INC15,350-0,58 %
TRINITY INDUSTRIES INC25,0000,00 %
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VUXEN GROUP AB2,2600,00 %
WATSCO INC267,40-1,47 %
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WHITEHORSE FINANCE INC7,190-0,96 %
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XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,3920,00 %
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD0,3600,00 %
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