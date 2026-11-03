The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2026
ISIN Name
AU000000MFG4 BARRENJOEY GROUP LTD.
BRCPLEACNOR8 CIA PARANAENSE EN. COPEL
CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA
CA8271242072 SILO WELLNESS INC.
IE00BF0MZF04 ORMONDE MIN EO -,00001
IE00BKX90XXX JH-US E.I.CORE U.ETF EOHA
IT0005528069 REWAY GROUP S.P.A.
XS2854303XXX ROSSINI 24/29 REGS
ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2026
ISIN Name
AU000000MFG4 BARRENJOEY GROUP LTD.
BRCPLEACNOR8 CIA PARANAENSE EN. COPEL
CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA
CA8271242072 SILO WELLNESS INC.
IE00BF0MZF04 ORMONDE MIN EO -,00001
IE00BKX90XXX JH-US E.I.CORE U.ETF EOHA
IT0005528069 REWAY GROUP S.P.A.
XS2854303XXX ROSSINI 24/29 REGS
ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1
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