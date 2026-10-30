Le 30 octobre/October 2026
The common shares of Silo Wellness Inc. will be delisted from the CSE at market close today, October 30, 2026.
Silo Wellness Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0310.
___________________________
Les actions ordinaires de Silo Wellness Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 30 octobre 2026.
Silo Wellness Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0310.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 30 OCT 2026
Symbol(s)/Symbole(s): SILO
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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Silo Wellness Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0310.
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Silo Wellness Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0310.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 30 OCT 2026
Symbol(s)/Symbole(s): SILO
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