Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000MFG4 Barrenjoey Group Ltd. 03.11.2026 AU0000497XXX Barrenjoey Group Ltd. 04.11.2026 Tausch 1:1
IE00BF0MZF04 Ormonde Mining PLC 03.11.2026 IE000N7GHXXX Ormonde Mining PLC 04.11.2026 Tausch 50:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000MFG4 Barrenjoey Group Ltd. 03.11.2026 AU0000497XXX Barrenjoey Group Ltd. 04.11.2026 Tausch 1:1
IE00BF0MZF04 Ormonde Mining PLC 03.11.2026 IE000N7GHXXX Ormonde Mining PLC 04.11.2026 Tausch 50:1
© 2026 Xetra Newsboard